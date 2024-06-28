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    «Регар-ТадАЗ» снова победит

    «Вахш» — «Регар-ТадАЗ». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вахш» — «Регар-ТадАЗ»
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    «Регар-ТадАЗ»
    28 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Регар-ТадАЗ». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Регар-ТадАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вахш»

    Турнирное положение: «Вахш» нынче ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вахш» добыл всего 4 победы при 7 поражениях. Вот только пропустила команда 15 мячей в 11 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Вахш» нанес поражение «Хосилоту» (4:2).

    А вот до того команда уступила «Худжанду» (0:2). Зато «Куктош» был обыгран вполне уверенно (3:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вахш» забил 8 мячей при 8 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует нестабильные результаты. Да и гандикап от опасной зоны составляет 7 очков.

    Матчи против «Регар-ТадАЗа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вахш» проиграл 4 раза.

    Причем «Вахш» в 11 матчах чемпионата настрелял 12 мячей. Да и в двух своих последних домашних матчах команда победила.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за медали. Ныне «Регар-ТадАЗ» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Регар-ТадАЗ» выиграл в половине своих матчей. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч: 7 мячей в 11 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Регар-ТадАЗ» минимально одолел «Истаравшан».

    А вот до того команда минимально переиграла еще и «Равшан». Правда, чуть ранее случилось обидное поражение от «ЦСКА-Памира» (1:3).

    Забивает команда в среднем аккурат гол за матч. Да и отрыв от идущего следом «Худжанда» составляет всего один балл.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Регар-ТадАЗ» выглядит вполне прилично. Команда победила в двух своих последних поединках.

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    При этом до того «Регар-ТадАЗ» в 2 последних матчах еще и сохранил свои владения сухими. Да и мотивация сохранить третью строчку в таблице у команды огромная.

    Главной ценностью команды считаются надежные тылы. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    Очевидно, что гости постараются наконец-то закрепиться на 3 месте. Да и последние успехи явно придают уверенности в своих силах.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают гол за матч

    • «Регар-ТадАЗ» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Регар-ТадАЗ» выиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.55 и 1.51.

    Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в приличных кондициях, да и в атаке явно поднатореют.

    «Вахш» в своих последних поединках явно не блистал стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.55

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