28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Славия» Мозырь и «Гомель». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Мозырь — «Гомель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Славия» Мозырь

Турнирное положение: Клуб из Мозыря борется за медали чемпионата. На данный момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Славия» Мозырь в 13 матчах наколотила 20 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: Команда Ивана Биончика давно зарекомендовала себя крепким орешком. Да и серия из 4 матчей без поражений явно окрыляет.

В минувшем туре команда минимально переиграла «Нафтан». Правда, до того «Славия» Мозырь не сумела одолеть «Минск» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма неплохо. Да и прибавить подопечные Биончика явно способны.

Матчи против «Гомеля» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Славия» Мозырь победила 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы впервые за 2 года обыграть гомельчан!

«Гомель»

Турнирное положение: Гомельчане привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Гомель» в 13 матчах чемпионата добыл всего 4 победы. Да и пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч: 12 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. Дома гомельчане уступили солигорскому «Шахтеру» (1:2).

До того команда минимально уступила еще и «Ислочи». А вот домашний поединок с «Витебском» завершился сухим паритетом.

Вообще же, «Гомель» в 5 последних матчах добыл одну победу. Забила в них команда всего лишь 2 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе гомельчане явно не блещут результатами. Да и побороться за попадание в топ-5 команде будет весьма непросто.

Серия из трех матчей без побед явно удручает. Да и по игре команда смотрится бледновато, зачастую теряя очки на ровном месте.

Причем «Гомель» отстает от топ-5 на 5 зачетных баллов. Зато оборона действует относительно монолитно.

Нет сомнений, что гомельчане постараются зацепиться за очки. Плюс ко всему, команда уже более 2 лет не проигрывает «Славии».

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

Гомельчане уже более 2 лет не проигрывают «Славии»

«Славия» Мозырь не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.87.

Прогноз: Номинальные хозяева прекрасно атакуют, и явно постараются сыграть на своих лучших качествах.

Команда Биончика не проигрывает 4 матча кряду, к тому же выглядит банально сильнее гомельчан.

Ставка: Победа «Славии» Мозырь за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11