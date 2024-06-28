Пол впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире ATP. Более того, до этой недели у него вообще не было побед на этом уровне.
Но турниры на траве это действительно отдельная тема — здесь нельзя недооценивать даже парней из топ-300.
Джабб начал эту неделю в статусе 289-й ракетки мира. В четвертьфинале 24-летний теннисист одержал победу над Беном Шелтоном (6:3, 3:6, 7:6), который занимает в рейтинге 14-е место.
Решающий сет превратился в самый настоящий триллер: сначала Джабб не реализовал три матчбола при счете 6:5 и еще три на тай-брейке, а потом спас матчбол при 7:8.
С учетом квалификации Джабб выиграл на Мальорке уже пять матчей. В основной сетке Пол остановил немца Максимилиана Мартерера и австралийца Адама Уолтона.
Офнер
Себастьян второй раз в этом году дошел до полуфинала. В январе он добрался до этой стадии в Гонконге.
В первом круге австрийский теннисист одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром — 3:6, 6:4, 7:6.
Во втором круге Офнер выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:3, 7:5.
В четвертьфинале 28-летний Офнер совершил камбэк в матче против американца Алекса Микельсена — 3:6, 7:5, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джабба в этом матче можно поставить за 2.13, победу Офнера букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: австриец явно не тот соперник, перед которым у британца начнут трястись ноги. Скорее всего, Пол снова удивит теннисную Англию.
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Рекомендуемая ставка: победа Джабба за 2.13.