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    Офнер тоже не справится с 289-й ракеткой мира?

    Джабб — Офнер. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир на Мальорке 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джабб — Офнер
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    Пол Джабб
    Австриец Себастьян Офнер сыграет против британца Пола Джабба в полуфинале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джабб — Офнер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    Джабб

    Пол впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире ATP. Более того, до этой недели у него вообще не было побед на этом уровне.

    Но турниры на траве это действительно отдельная тема — здесь нельзя недооценивать даже парней из топ-300.

    Джабб начал эту неделю в статусе 289-й ракетки мира. В четвертьфинале 24-летний теннисист одержал победу над Беном Шелтоном (6:3, 3:6, 7:6), который занимает в рейтинге 14-е место.

    Решающий сет превратился в самый настоящий триллер: сначала Джабб не реализовал три матчбола при счете 6:5 и еще три на тай-брейке, а потом спас матчбол при 7:8.

    Прогнозы на теннис

    С учетом квалификации Джабб выиграл на Мальорке уже пять матчей. В основной сетке Пол остановил немца Максимилиана Мартерера и австралийца Адама Уолтона.

    Офнер

    Себастьян второй раз в этом году дошел до полуфинала. В январе он добрался до этой стадии в Гонконге.

    В первом круге австрийский теннисист одержал волевую победу над испанцем Хауме Муньяром — 3:6, 6:4, 7:6.

    Во втором круге Офнер выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:3, 7:5.

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    В четвертьфинале 28-летний Офнер совершил камбэк в матче против американца Алекса Микельсена — 3:6, 7:5, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джабба в этом матче можно поставить за 2.13, победу Офнера букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: австриец явно не тот соперник, перед которым у британца начнут трястись ноги. Скорее всего, Пол снова удивит теннисную Англию.

    Рекомендуемая ставка: победа Джабба за 2.13.

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    Джабб — Офнер: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на теннис. Офнер тоже не справится с 289-й ракеткой мира?
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