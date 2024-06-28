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    Сможет ли Шнайдер выйти в финал турнира в Германии?

    Шнайдер — Наварро. Ставка (к. 2.31) и прогноз на матч в Бад Хомбурге 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Наварро
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро встретятся в полуфинале турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдёт 28 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шнайдер

    Диана Шнайдер вышла в полуфинал Бад Хомбурга, переиграв в четвертьфинале в двух сетах Паулу Бадоса из Испании (6:3, 7:6).

    Отметим, что Шнайдер выходила в 1/2 на трёх покрытиях: три на харде, по одному на грунте и траве. Ещё интересный факт, российская теннисистка проводит четвёртый травяной турнир в карьере, третий только в этом сезоне.

    На соревнованиях в Германии Диана Шнайдер ещё не отдала ни одного сета своим соперницам. Во втором круге российская теннисистка нанесла поражение Даяне Ястремской из Украины (6:2, 6:2), а в первой игре турнира была обыграна немка Анжелика Кербер (7:6, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 47 место.

    Наварро

    Американка Эмма Наварро завоевала путёвку в полуфинал немецкого рейтингового турнира досрочно. Дело в том, что в рамках 1/4 финала доиграть поединок против Наварро не смогла датчанка Каролин Возняцки.

    Скандинавская спортсменка снялась с турнира при счёте 6:4, 1:6, 0:1. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут игрового времени.

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    • На турнире в Бад Хомбурге Эмма Наварро нанесла поражения румынке Жаклин Кристиан (6:3, 6:1) и американке Пэйтон Стирнс (6:4, 6:1).

    В рейтинге WTA Эмма Наварро занимает 19 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.61, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.31.

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    Прогноз: В этом сезоне Шнайдер и Наварро уже встречались на грунтовом покрытии в Париже, было это примерно месяц. Победу в поединке одержала российская теннисистка (6:2, 3:6, 6:4). Мы верим в то, что Диана Шнайдер сможет повторить успех и выйти в финал турнира соревнований в Германии.

    Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с коэффициентом 2.31.

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    Шнайдер — Наварро: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шнайдер выйти в финал турнира в Германии?
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