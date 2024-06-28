Россиянка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро встретятся в полуфинале турнира в Бад Хомбурге. Матч пройдёт 28 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана Шнайдер вышла в полуфинал Бад Хомбурга, переиграв в четвертьфинале в двух сетах Паулу Бадоса из Испании (6:3, 7:6).

Отметим, что Шнайдер выходила в 1/2 на трёх покрытиях: три на харде, по одному на грунте и траве. Ещё интересный факт, российская теннисистка проводит четвёртый травяной турнир в карьере, третий только в этом сезоне.

На соревнованиях в Германии Диана Шнайдер ещё не отдала ни одного сета своим соперницам. Во втором круге российская теннисистка нанесла поражение Даяне Ястремской из Украины (6:2, 6:2), а в первой игре турнира была обыграна немка Анжелика Кербер (7:6, 6:3).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 47 место.

Наварро

Американка Эмма Наварро завоевала путёвку в полуфинал немецкого рейтингового турнира досрочно. Дело в том, что в рамках 1/4 финала доиграть поединок против Наварро не смогла датчанка Каролин Возняцки.

Скандинавская спортсменка снялась с турнира при счёте 6:4, 1:6, 0:1. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут игрового времени.

На турнире в Бад Хомбурге Эмма Наварро нанесла поражения румынке Жаклин Кристиан (6:3, 6:1) и американке Пэйтон Стирнс (6:4, 6:1).

В рейтинге WTA Эмма Наварро занимает 19 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.61, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: В этом сезоне Шнайдер и Наварро уже встречались на грунтовом покрытии в Париже, было это примерно месяц. Победу в поединке одержала российская теннисистка (6:2, 3:6, 6:4). Мы верим в то, что Диана Шнайдер сможет повторить успех и выйти в финал турнира соревнований в Германии.

Рекомендуемая ставка: Победа Шнайдер с коэффициентом 2.31.