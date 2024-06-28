28 июня в 17-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Таммека» и «Нымме Калью». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Таммека» — «Нымме Калью», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Таммека»

Турнирное положение: Клуб из Тарту традиционно ни на что серьезное неи претендует. На данный момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Таммека» в 16 матчах забила 20 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда на 2 гола больше.

Последние матчи: Отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и проиграла команда ровно в половине своих матчей.

В минувшем туре команда уступила «Флоре» (1:3). Да и в поединке с «Левадией» очками разжиться не удалось (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит относительно неплохо. Да и поражения от двух местных грандов объясняются пресловутой разницей в классе.

Матчи против «Нымме Калью» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Таммека» победила 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться хотя бы за балл. Вот только в двух последних очных поединках клуб из Тарту проиграл «Нымме Калью».

«Нымме Калью»

Турнирное положение: Эта команда сражается за 2 строчку. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Нымме Калью» в 16 матчах чемпионата уступил всего дважды. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 16 мячей.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Зато потенциально она способна обогнать «Флору».

Минувший тур чемпионата Эстонии принес команде три очка. Дома был уверенно обыгран «Калев» (2:0).

До того «Нымме Калью» не дал себя обыграть «Флоре» (0:0). А вот выезд в Нарву завершился обидным поражением (1:4).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает. Зато блестящий сезон выдает канадец Промис Дэвид, отличившийся 14 забитыми мячами в чемпионате.

В двух последних матчах команда сохраняла свои владения сухими. Да и в двух последних очных встречах с «Таммекой» она забивала по 4 мяча.

Причем «Нымме Калью» отстает от идущей на 2 месте «Флоры» на 3 очка. При этом у команды имеются 2 матча в запасе.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Дэвид и его партнеры уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

Статистика для ставок

«Нымме Калью» в двух последних очных поединках с «Таммекой» забивал по 4 мяча

«Нымме Калью» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

«Таммека» проиграла в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.71 и 2.06.

Прогноз: Номинальные гости прекрасно атакуют, и явно начнут встречу максимально активно.

«Нымме Калью» не пропускал в двух своих последних матчах, плюс традиционно успешно противостоит тартусцам.

Ставка: Победа «Нымме Калью» в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.08