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    «Нымме Калью» начнет без раскачки

    «Таммека» — «Нымме Калью». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Эстонии, 28 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премиум-лига Эстонии
    Прогноз и ставки на «Таммека» — «Нымме Калью»
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    «Нымме Калью»
    28 июня в 17-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Таммека» и «Нымме Калью». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Таммека» — «Нымме Калью», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 28 Июня 2024 года

    Таммека

  • Тарту
    •  Таммека 19:00 Калью

    Калью

  • Таллинн
    •

    «Таммека»

    Турнирное положение: Клуб из Тарту традиционно ни на что серьезное неи претендует. На данный момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Таммека» в 16 матчах забила 20 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда на 2 гола больше.

    Последние матчи: Отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и проиграла команда ровно в половине своих матчей.

    В минувшем туре команда уступила «Флоре» (1:3). Да и в поединке с «Левадией» очками разжиться не удалось (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит относительно неплохо. Да и поражения от двух местных грандов объясняются пресловутой разницей в классе.

    Матчи против «Нымме Калью» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Таммека» победила 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться хотя бы за балл. Вот только в двух последних очных поединках клуб из Тарту проиграл «Нымме Калью».

    «Нымме Калью»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за 2 строчку. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нымме Калью» в 16 матчах чемпионата уступил всего дважды. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 16 мячей.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Зато потенциально она способна обогнать «Флору».

    Минувший тур чемпионата Эстонии принес команде три очка. Дома был уверенно обыгран «Калев» (2:0).

    До того «Нымме Калью» не дал себя обыграть «Флоре» (0:0). А вот выезд в Нарву завершился обидным поражением (1:4).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает. Зато блестящий сезон выдает канадец Промис Дэвид, отличившийся 14 забитыми мячами в чемпионате.

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    В двух последних матчах команда сохраняла свои владения сухими. Да и в двух последних очных встречах с «Таммекой» она забивала по 4 мяча.

    Причем «Нымме Калью» отстает от идущей на 2 месте «Флоры» на 3 очка. При этом у команды имеются 2 матча в запасе.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Дэвид и его партнеры уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

    Статистика для ставок

    • «Нымме Калью» в двух последних очных поединках с «Таммекой» забивал по 4 мяча

    • «Нымме Калью» в среднем забивает фактически 2 гола за матч

    • «Таммека» проиграла в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.71 и 2.06.

    Прогноз: Номинальные гости прекрасно атакуют, и явно начнут встречу максимально активно.

    «Нымме Калью» не пропускал в двух своих последних матчах, плюс традиционно успешно противостоит тартусцам.

    Ставка: Победа «Нымме Калью» в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    «Таммека» — «Нымме Калью»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на футбол. «Нымме Калью» начнет без раскачки
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