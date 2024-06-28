Таммека
Калью
«Таммека»
Турнирное положение: Клуб из Тарту традиционно ни на что серьезное неи претендует. На данный момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Таммека» в 16 матчах забила 20 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда на 2 гола больше.
Последние матчи: Отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и проиграла команда ровно в половине своих матчей.
В минувшем туре команда уступила «Флоре» (1:3). Да и в поединке с «Левадией» очками разжиться не удалось (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит относительно неплохо. Да и поражения от двух местных грандов объясняются пресловутой разницей в классе.
Матчи против «Нымме Калью» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Таммека» победила 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться хотя бы за балл. Вот только в двух последних очных поединках клуб из Тарту проиграл «Нымме Калью».
«Нымме Калью»
Турнирное положение: Эта команда сражается за 2 строчку. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Нымме Калью» в 16 матчах чемпионата уступил всего дважды. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 16 мячей.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Зато потенциально она способна обогнать «Флору».
Минувший тур чемпионата Эстонии принес команде три очка. Дома был уверенно обыгран «Калев» (2:0).
До того «Нымме Калью» не дал себя обыграть «Флоре» (0:0). А вот выезд в Нарву завершился обидным поражением (1:4).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает. Зато блестящий сезон выдает канадец Промис Дэвид, отличившийся 14 забитыми мячами в чемпионате.
В двух последних матчах команда сохраняла свои владения сухими. Да и в двух последних очных встречах с «Таммекой» она забивала по 4 мяча.
Причем «Нымме Калью» отстает от идущей на 2 месте «Флоры» на 3 очка. При этом у команды имеются 2 матча в запасе.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Дэвид и его партнеры уж точно постараются быстро вскрыть оборону соперника.
Статистика для ставок
- «Нымме Калью» в двух последних очных поединках с «Таммекой» забивал по 4 мяча
- «Нымме Калью» в среднем забивает фактически 2 гола за матч
- «Таммека» проиграла в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нымме Калью» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 4.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.71 и 2.06.
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Прогноз: Номинальные гости прекрасно атакуют, и явно начнут встречу максимально активно.
«Нымме Калью» не пропускал в двух своих последних матчах, плюс традиционно успешно противостоит тартусцам.
Ставка: Победа «Нымме Калью» в 1 тайме за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.08