Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Александра Вукича в полуфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор третий раз в карьере дошел в Истборне до полуфинала. В двух предыдущих случаях он стал победителем турнира — в 2019-м и 2022-м.

В четвертьфинале американский теннисист выиграл к Цзюньчэна Шана — 7:6, 7:6.

Китаец тоже здорово держал подачу, но на тай-брейках Фриц все-таки действовал лучше 19-летнего соперника.

Еще в одном матче на этой неделе Фриц одержал победу над бразильцем Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в Лондоне Тейлор проиграл в четвертьфинале австралийцу Джордану Томпсону со счетом 6:7, 3:6.

Вукич

Александр тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

До этого его лучшим результатом в 2024-м был четвертьфинал на июньском турнире в Хертогенбосе.

В четверг Вукич одержал победу над Есихито Нисиокой — 6:3, 3:6, 7:6. В решающем сете представитель Зеленого континента не реализовал матчбол при счете 5:4, но в итоге переиграл японца на тай-брейке.

В предыдущих матчах Вукич выиграл у венгра Фабиана Марожана и представителя Казахстана Александра Бублика.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.29, победу Вукича букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: в прошлом году Тейлор с трудом выиграл у австралийца в финале турнира в Атланте — 7:5, 6:7, 6:4.

Скорее всего, американец снова остановит Вукича, но предстоящий матч тоже не станет для него легкой прогулкой.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.