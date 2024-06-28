Тейлор Фритц
Александр Вукич (Австралия)
Фриц
Тейлор третий раз в карьере дошел в Истборне до полуфинала. В двух предыдущих случаях он стал победителем турнира — в 2019-м и 2022-м.
В четвертьфинале американский теннисист выиграл к Цзюньчэна Шана — 7:6, 7:6.
Китаец тоже здорово держал подачу, но на тай-брейках Фриц все-таки действовал лучше 19-летнего соперника.
Еще в одном матче на этой неделе Фриц одержал победу над бразильцем Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:6, 6:3.
На недавнем турнире в Лондоне Тейлор проиграл в четвертьфинале австралийцу Джордану Томпсону со счетом 6:7, 3:6.
Вукич
Александр тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.
До этого его лучшим результатом в 2024-м был четвертьфинал на июньском турнире в Хертогенбосе.
В четверг Вукич одержал победу над Есихито Нисиокой — 6:3, 3:6, 7:6. В решающем сете представитель Зеленого континента не реализовал матчбол при счете 5:4, но в итоге переиграл японца на тай-брейке.
В предыдущих матчах Вукич выиграл у венгра Фабиана Марожана и представителя Казахстана Александра Бублика.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.29, победу Вукича букмекеры предлагают за 3.62.
Прогноз: в прошлом году Тейлор с трудом выиграл у австралийца в финале турнира в Атланте — 7:5, 6:7, 6:4.
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Скорее всего, американец снова остановит Вукича, но предстоящий матч тоже не станет для него легкой прогулкой.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.