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    Фриц снова выйдет в финал в Истборне?

    Фриц — Вукич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Истборне 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Вукич
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Александра Вукича в полуфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Вукич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 28 Июня 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 17:30 Александр Вукич (Австралия)

    Александр Вукич (Австралия)

  • Хертогенбосх. Мужчины
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    Фриц

    Тейлор третий раз в карьере дошел в Истборне до полуфинала. В двух предыдущих случаях он стал победителем турнира — в 2019-м и 2022-м.

    В четвертьфинале американский теннисист выиграл к Цзюньчэна Шана — 7:6, 7:6.

    Китаец тоже здорово держал подачу, но на тай-брейках Фриц все-таки действовал лучше 19-летнего соперника.

    Еще в одном матче на этой неделе Фриц одержал победу над бразильцем Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем турнире в Лондоне Тейлор проиграл в четвертьфинале австралийцу Джордану Томпсону со счетом 6:7, 3:6.

    Вукич

    Александр тем временем впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    До этого его лучшим результатом в 2024-м был четвертьфинал на июньском турнире в Хертогенбосе.

    В четверг Вукич одержал победу над Есихито Нисиокой — 6:3, 3:6, 7:6. В решающем сете представитель Зеленого континента не реализовал матчбол при счете 5:4, но в итоге переиграл японца на тай-брейке.

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    В предыдущих матчах Вукич выиграл у венгра Фабиана Марожана и представителя Казахстана Александра Бублика.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.29, победу Вукича букмекеры предлагают за 3.62.

    Прогноз: в прошлом году Тейлор с трудом выиграл у австралийца в финале турнира в Атланте — 7:5, 6:7, 6:4.

    Скорее всего, американец снова остановит Вукича, но предстоящий матч тоже не станет для него легкой прогулкой.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Фриц — Вукич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на теннис. Фриц снова выйдет в финал в Истборне?
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