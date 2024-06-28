Сборная Уругвая сыграет с Боливией во втором туре группы C. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Уругвай

Сборная Уругвая является 15-кратным обладателем Кубка Америки. По этому показателю «небесно-голубые» делят первое место с Аргентиной, на счету которой ровно столько же титулов в данном турнире. На прошлом Кубке Америки в 2021 году уругвайцы дошли до четвертьфинала, уступив Колумбии в серии пенальти.

В первом туре текущего розыгрыша турнира Уругвай под руководством Марсело Бьелсы одержал убедительную победу над Панамой — 3:1. Голы в составе «небесно-голубых» забили Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес и Матиас Винья.

Сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице южноамериканского отбора на ЧМ-2026. В трех крайних турах уругвайцы заработали максимум из возможных очков, обыграв Бразилию (2:0), Аргентину (2:0) и как раз Боливию (3:0).

Боливия

Наилучший результат сборной Боливии на Кубке Америки был достигнут в 1963 году, когда «зеленые» смогли взять титул. На прошлом турнире в 2021 году боливийцы провалились в группе, заняв последнее место с нулем очков в компании Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

Старт на нынешнем Копа Америка получился для сборной Боливии неудачным. Подопечные Антонио Карлоса Заго встретились с хозяйкой турнира США и уступили со счетом 0:2.

В южноамериканском отборе на ЧМ-2026 Боливия занимает 9 место в турнирной таблице, одержав в шести матчах лишь одну победу при пяти поражениях. В трех крайних турах «зеленые» обыграли Перу (2:0), но уступили Парагваю (0:1) и Уругваю (0:3).

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету сборной Уругвая 7 побед, Боливия оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Уругвай — Боливия с коэффициентом 2.00.