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    Уругвай — Боливия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Кубка Америки-2024 Уругвай — Боливия

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    Рональд Араухо
    Сборная Уругвая сыграет с Боливией во втором туре группы C. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Уругвай

    Сборная Уругвая является 15-кратным обладателем Кубка Америки. По этому показателю «небесно-голубые» делят первое место с Аргентиной, на счету которой ровно столько же титулов в данном турнире. На прошлом Кубке Америки в 2021 году уругвайцы дошли до четвертьфинала, уступив Колумбии в серии пенальти.

    В первом туре текущего розыгрыша турнира Уругвай под руководством Марсело Бьелсы одержал убедительную победу над Панамой — 3:1. Голы в составе «небесно-голубых» забили Максимилиано Араухо, Дарвин Нуньес и Матиас Винья.

    Сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице южноамериканского отбора на ЧМ-2026. В трех крайних турах уругвайцы заработали максимум из возможных очков, обыграв Бразилию (2:0), Аргентину (2:0) и как раз Боливию (3:0).

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    Боливия

    Наилучший результат сборной Боливии на Кубке Америки был достигнут в 1963 году, когда «зеленые» смогли взять титул. На прошлом турнире в 2021 году боливийцы провалились в группе, заняв последнее место с нулем очков в компании Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили.

    Старт на нынешнем Копа Америка получился для сборной Боливии неудачным. Подопечные Антонио Карлоса Заго встретились с хозяйкой турнира США и уступили со счетом 0:2.

    В южноамериканском отборе на ЧМ-2026 Боливия занимает 9 место в турнирной таблице, одержав в шести матчах лишь одну победу при пяти поражениях. В трех крайних турах «зеленые» обыграли Перу (2:0), но уступили Парагваю (0:1) и Уругваю (0:3).

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету сборной Уругвая 7 побед, Боливия оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Уругвай — Боливия с коэффициентом 2.00.

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