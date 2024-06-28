28 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Боливия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Боливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай в стартовом туре группового раунда Кубка Америки одержал победу над Панамой (3:1).

Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 13 баллов и занимает 2-е место. Ее отставание от лидера Аргентины составляет два балла.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Мексику.

Эти успехи оформили победную мини-серию в два поединка, один из которых был товарищеским, тогда как другой прошел в рамках Кубка Америки.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех матчах — официальных и контрольных — Уругвай ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о хорошей форме коллектива, которая будет явным фаворитом в поединке против одной из самых слабых на турнире сборных.

Макси Араухо, Дарвин Нуньес и Матиас Винья — авторы голов команды в Кубке Америки 2024 года.

Боливия

Турнирное положение: Боливия в стартовом туре группового раунда Кубка Америки проиграла Соединенным Штатам (0:2).

Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала три очка и занимает 9-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет четыре балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает два пункта.

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).

Таким образом, в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один прошел в рамках Кубка Америки, коллектив проиграл.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи поединках — официальных и контрольных — Боливия проиграла шесть раз при одной победе.

Такие результаты говорят об ужасной форме сборной, которая является очевидным аутсайдером игры, так что ее исход по сути предрешен.

Пока что на Кубке Америки команда не забивала.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Уругвая забивали больше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Боливии только одна команда забивала.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.50, победа Боливии — в 20.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.48 и 2.65.

Прогноз: в двух последних матчах номинальные хозяева выиграла оба тайма. Так было и в стартовом туре Кубка Америки против Панамы.

При этом в четырех последних матчах Боливия проиграла.

Ставка: Уругвай выиграет оба тайма за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах номинальных хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.18.