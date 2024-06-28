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    Разгромит ли Уругвай Боливию?

    Уругвай — Боливия. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Америки, 28 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Боливия
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    Дарвин Нуньес
    28 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Боливия. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Боливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа C 28 Июня 2024 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 04:00 Боливия

    Боливия

  • Сукре
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    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай в стартовом туре группового раунда Кубка Америки одержал победу над Панамой (3:1).

    Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала 13 баллов и занимает 2-е место. Ее отставание от лидера Аргентины составляет два балла.

    Уругвай — Боливия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Мексику.

    Эти успехи оформили победную мини-серию в два поединка, один из которых был товарищеским, тогда как другой прошел в рамках Кубка Америки.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех матчах — официальных и контрольных — Уругвай ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма говорит о хорошей форме коллектива, которая будет явным фаворитом в поединке против одной из самых слабых на турнире сборных.

    Макси Араухо, Дарвин Нуньес и Матиас Винья — авторы голов команды в Кубке Америки 2024 года.

    Боливия

    Турнирное положение: Боливия в стартовом туре группового раунда Кубка Америки проиграла Соединенным Штатам (0:2).

    Команда в отборе на ЧМ-2026 набрала три очка и занимает 9-е место. Ее отставание от проходной на ЧМ-2026 топ-6 составляет четыре балла, тогда как 7-й строчке (плей-офф) уступает два пункта.

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    • Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, потерпела разгромное поражение от Колумбии (0:3).

    Таким образом, в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один прошел в рамках Кубка Америки, коллектив проиграл.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках — официальных и контрольных — Боливия проиграла шесть раз при одной победе.

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    Такие результаты говорят об ужасной форме сборной, которая является очевидным аутсайдером игры, так что ее исход по сути предрешен.

    Пока что на Кубке Америки команда не забивала.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Уругвая забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей Боливии только одна команда забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.15. Ничья — в 8.50, победа Боливии — в 20.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.48 и 2.65.

    Прогноз: в двух последних матчах номинальные хозяева выиграла оба тайма. Так было и в стартовом туре Кубка Америки против Панамы.

    При этом в четырех последних матчах Боливия проиграла.

    Ставка: Уругвай выиграет оба тайма за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух последних матчах номинальных хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.18.

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    Уругвай — Боливия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Уругвай Боливию?
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