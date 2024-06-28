Канадка Лейла Фернандес и американка Мэдисон Киз встретятся в полуфинале турнира в Истбурне. Матч пройдет 28 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лейла Фернандес

Нужно похвалить Фернандес за проделанную работу в этом сезоне, поскольку она все больше и больше прибавляет в стабильности, что было для неё неимоверной проблемой.

За три победных матча на соревновании в Истбурне канадка проиграла всего лишь один сет, пришедшийся на игру против чешки Крейчиковой.

Ожидалось, что в четвертьфинале местная теннисистка Дарт создаст проблемы Лейле, но этого не случилось.

Игра против Киз будет настоящей проверкой для Лейлы. Шансов победить американку не очень много, но они есть.

Мэдисон Киз

После половины недели на турнире в Истбурне можно смело констатировать тот факт, что Киз отлично готова для игры на британской траве.

Прогнозы на теннис

Американка со старта в карьеры принялась побеждать на первом для себя не травяном турнире в сезоне.

В матче первого круга она легко обыграла украинку Калинину, а в полуфинал Мэдисон прошла из-за отказа Муховой принимать участие в соревновании.

В поединке против Фернандес расклад сил в пользу американки. Если она не будет изобретать велосипед, то справится со своей соперницей довольно легко.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Фернандес — 2.61, победа Киз — 1.50

Прогноз: Киз спокойно отправит канадку домой

Ставка: Ф2 (-3) за 1.88

Альтернативный прогноз: Встреча не затянется надолго

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.55