Австралиец Макс Перселл сыграет против британца Билли Харриса в полуфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Перселл — Харрис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Перселл

Макс второй раз дошел в Истборне до полуфинала. В 2021-м он проиграл здесь на этой стадии итальянцу Лоренцо Сонего.

С учетом квалификации австралиец провел на текущем турнире уже пять матчей. Подобных победных серию в этом году у него еще не было.

В четверг Перселл одержал уверенную победу над Миомиром Кецмановичем — 6:3, 7:6.

Во втором сете представитель Зеленого континента не реализовал матчбол при счете 5:4, но потом все-таки дожал серба на тай-брейке.

Прогнозы на теннис

В предыдущих раундах в основной сетке Перселл взял реванш у Сонего (6:4, 6:4) и выиграл у Ласло Дьере.

Харрис

Билли проводит лучшую неделю в карьере. Он впервые выиграл три матча подряд и дошел до полуфинала на уровне ATP.

Но успехи британца на текущем турнире не стали большим сюрпризом, потому на прошлой неделе он дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Лондоне.

В Истборне Харрис начал с победы на Джейкобом Фирнли (6:4, 7:6), после чего выиграл у Чарльза Брума (3:6, 6:2, 6:2).

В четвертьфинале 139-я ракетка мира остановил Флавио Коболли — 6:7, 7:6, 6:2.

Примечательно, что Харрис в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче, просто в первом сете он не очень удачно провел тай-брейк.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Перселла в этом матче можно поставить за 1.65, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: если что, в прошлом году Макс проиграл Билли на «челленджере» в Испании — 6:7, 6:7. Скорее всего, как минимум один тай-брейк будет и в предстоящем матче. При этом не факт, что на этот раз британцу и австралийцу хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.