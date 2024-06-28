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    Сможет ли Перселл обыграть Харриса?

    Перселл — Харрис. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Истборне 28 июня 2024 года

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    Билли Харрис
    Австралиец Макс Перселл сыграет против британца Билли Харриса в полуфинале турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Перселл — Харрис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Перселл

    Макс второй раз дошел в Истборне до полуфинала. В 2021-м он проиграл здесь на этой стадии итальянцу Лоренцо Сонего.

    С учетом квалификации австралиец провел на текущем турнире уже пять матчей. Подобных победных серию в этом году у него еще не было.

    В четверг Перселл одержал уверенную победу над Миомиром Кецмановичем — 6:3, 7:6.

    Во втором сете представитель Зеленого континента не реализовал матчбол при счете 5:4, но потом все-таки дожал серба на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах в основной сетке Перселл взял реванш у Сонего (6:4, 6:4) и выиграл у Ласло Дьере.

    Харрис

    Билли проводит лучшую неделю в карьере. Он впервые выиграл три матча подряд и дошел до полуфинала на уровне ATP.

    Но успехи британца на текущем турнире не стали большим сюрпризом, потому на прошлой неделе он дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Лондоне.

    В Истборне Харрис начал с победы на Джейкобом Фирнли (6:4, 7:6), после чего выиграл у Чарльза Брума (3:6, 6:2, 6:2).

    В четвертьфинале 139-я ракетка мира остановил Флавио Коболли — 6:7, 7:6, 6:2.

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    Примечательно, что Харрис в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче, просто в первом сете он не очень удачно провел тай-брейк.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Перселла в этом матче можно поставить за 1.65, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.25.

    Прогноз: если что, в прошлом году Макс проиграл Билли на «челленджере» в Испании — 6:7, 6:7. Скорее всего, как минимум один тай-брейк будет и в предстоящем матче. При этом не факт, что на этот раз британцу и австралийцу хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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