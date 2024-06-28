28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо-Брест» и «Витебск». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо-Брест» — «Витебск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо-Брест»

Турнирное положение: Брестчане играют бесшабашно. На данный момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо-Брест» в 13 матчах наколотил 29 мячей. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: брестчане играют от саксофона до ножа. Яркие победы сменяются оглушительными оплеухами.

В минувшем туре брестчане уступили БАТЭ (1:3). Хотя до того команда Александра Бразевича поставила на колени днепрян (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо-Брест» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма нестабильно. Зато забивают брестчане в среднем более двух мячей за матч.

Матчи против «Витебска» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Динамо-Брест» победил 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и витеблянам команда не проигрывает уже 2 года.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне вполне органично заново влились в элиту белорусского футбола. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Витебск» в 13 матчах чемпионата добыл 6 побед. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Могилевский «Днепр» был обыгран со счетом 2:1.

До того витебляне минимально уступили «Торпедо-БелАЗу». Зато выезд в Гомель принес один зачетный балл в таблицу (0:0).

Вообще же, «Витебск» в 5 последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 6 мячей при всего 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе витебляне смотрятся весьма выгодно. Да и пободаться за попадание в топ-5 команде вполне по силам.

С результативностью у команды складывается не столь весело. Даже лидер атак витеблян Руслан Теверов забил всего 4 мяча в текущем чемпионате.

Причем «Витебск» лишь на один пункт отстает от идущих на 4 месте брестчан. Так что в случае победы команда точно поднимется в турнирной таблице.

Нет сомнений, что витебляне едут в Брест за очками. Да и свои шансы в контригре гости наверняка найдут.

Статистика для ставок

Брестчане атакуют мощнее всех в лиге — 29 мячей

«Витебск» уже 2 года не может одолеть динамовцев

«Витебск» в среднем пропускает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо-Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.29 и 1.60.

Прогноз: Брестчане блестяще атакуют, и явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

Номинальные хозяева явно намерены приблизиться к лидирующей тройке, так что ждем от них повышенной атакующей активности.

Ставка: Победа «Динамо-Брест» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29