Алехандро Табило
Гаэль Монфис
Табило
Алехандро впервые в карьере добрался до полуфинала на траве.
В этом году чилиец не перестает удивлять. В январе он взял титул на харде в новозеландском Окленде, в мае остановился шаге от финала на грунтовом «Мастерсе» в Риме, а теперь может сыграть в решающем матче на самом специфическом покрытии.
Табило, безусловно, повезло, что он оказался в числе сеяных и начал сразу со второго раунда.
В первом матче 24-я ракетка мира одержал почти разгромную победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Табило выиграл у чеха Якуба Меньшика — 6:4, 6:4. Соперник в обоих сетах не очень уверенно играл на своей подаче.
Монфис
Гаэль тем временем дошел до полуфинала на траве впервые с 2018 года.
В четверг французский теннисист одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:3, 4:6, 6:4.
Монфис мог закрывать матч после второго сета, по ходу котрого вел 4:2, но в итоге не воспользовался преимуществом.
В решающем сете бывшая шестая ракетка мира хорошо сыграл на приеме, реализовав сразу два брейк-пойнта.
В предыдущих раундах Монфис выиграл у австрийца Доминика Тима и испанца Роберто Карбальеса-Баэны.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.03, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: кажется, Гаэль уже настроился бороться за титул, однако есть подозрение, что в предстоящем матче его ждут сюрпризы. С этим чилийцем действительно не соскучишься.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.