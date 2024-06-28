Француз Гаэль Монфис сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 28 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Табило — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Табило

Алехандро впервые в карьере добрался до полуфинала на траве.

В этом году чилиец не перестает удивлять. В январе он взял титул на харде в новозеландском Окленде, в мае остановился шаге от финала на грунтовом «Мастерсе» в Риме, а теперь может сыграть в решающем матче на самом специфическом покрытии.

Табило, безусловно, повезло, что он оказался в числе сеяных и начал сразу со второго раунда.

В первом матче 24-я ракетка мира одержал почти разгромную победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:3, 6:2.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Табило выиграл у чеха Якуба Меньшика — 6:4, 6:4. Соперник в обоих сетах не очень уверенно играл на своей подаче.

Монфис

Гаэль тем временем дошел до полуфинала на траве впервые с 2018 года.

В четверг французский теннисист одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:3, 4:6, 6:4.

Монфис мог закрывать матч после второго сета, по ходу котрого вел 4:2, но в итоге не воспользовался преимуществом.

В решающем сете бывшая шестая ракетка мира хорошо сыграл на приеме, реализовав сразу два брейк-пойнта.

В предыдущих раундах Монфис выиграл у австрийца Доминика Тима и испанца Роберто Карбальеса-Баэны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 2.03, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: кажется, Гаэль уже настроился бороться за титул, однако есть подозрение, что в предстоящем матче его ждут сюрпризы. С этим чилийцем действительно не соскучишься.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.