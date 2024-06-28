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    АГМК продолжит побеждать!

    «Кызылкум» — АГМК. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 28 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — АГМК
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    АГМК
    28 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — АГМК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 28 Июня 2024 года

    Кызылкум

  • Зарафшана
    •  Кызылкум 18:00 AGMK

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: Клуб, представляющий Навои, отчаянно бьется за выживание в элите. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кызылкум» в среднем забивает фактически гол за матч: 13 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона дала результативный сбой уже 16 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. Сильному «Навбахору» ей удалось не уступить (0:0).

    До того команда устроила голевую перестрелку с «Андижаном» (3:3). А вот встреча с самаркандским «Динамо» завершилась неудачей (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 ничьими при 2 поражениях. В этих поединках «Кызылкум» забил 6 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась не стол убедительно. Да и не побеждает «Кызылкум» уже три с половиной месяца.

    Матчи против АГМК для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Кызылкум» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

    Несомненно, команда постарается дать бой лидеру чемпионата. Вот только две очные встречи завершились поражениями.

    АГМК

    Турнирное положение: Эта команда нынче является одним из главных фаворитов чемпионата Узбекистана. На данный момент АГМК располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что АГМК пропустил 14 мячей в 12 матчах. Зато атака по-настоящему феерит, наколотив 22 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. АГМК уверенно расправился с «Пахтакором» (4:2).

    До того команда минимально одолела «Олимпик». Причем до того так же минимально был переигран «Металлург» Бекабад.

    При этом АГМК весьма убедителен в плане реализации. Да и серия из трех побед подряд сохраняет команде место на вершине.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В последних матчах АГМК выглядел весьма уверенно. Вот только гандикап от ближайшего преследователя лишь минимальный.

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    Причем АГМК выигрывает чаще других в лиге — 7 побед. Правда, потенциально команда может потерять лидерство, ведь у «Насафа» на один сыгранный матч меньше.

    Последнее очное свидание с «Кызылкумом» завершилось викторией (2:1). А вот до того команда учинила оппоненту форменный разгром (4:0).

    Нет сомнений, что гости будут агрессивно атаковать. Да и мотивация сохранить первую строчку в таблице у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • «Кызылкум» не побеждает уже 3 с половиной месяца

    • АГМК выиграл в 3 своих последних матчах

    • АГМК обыграл «Кызылкум» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.07 и 1.71.

    Прогноз: АГМК явно сильнее соперника, и наверняка постарается сохранить лидерство.

    Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же весьма результативно атакуют.

    Ставка: Победа АГМК за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07

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    «Кызылкум» — АГМК: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на футбол. АГМК продолжит побеждать!
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