28 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — АГМК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кызылкум»

Турнирное положение: Клуб, представляющий Навои, отчаянно бьется за выживание в элите. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылкум» в среднем забивает фактически гол за матч: 13 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона дала результативный сбой уже 16 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. Сильному «Навбахору» ей удалось не уступить (0:0).

До того команда устроила голевую перестрелку с «Андижаном» (3:3). А вот встреча с самаркандским «Динамо» завершилась неудачей (0:2).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 ничьими при 2 поражениях. В этих поединках «Кызылкум» забил 6 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась не стол убедительно. Да и не побеждает «Кызылкум» уже три с половиной месяца.

Матчи против АГМК для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Кызылкум» выиграл 1 раз при 4 коллизиях.

Несомненно, команда постарается дать бой лидеру чемпионата. Вот только две очные встречи завершились поражениями.

АГМК

Турнирное положение: Эта команда нынче является одним из главных фаворитов чемпионата Узбекистана. На данный момент АГМК располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что АГМК пропустил 14 мячей в 12 матчах. Зато атака по-настоящему феерит, наколотив 22 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. АГМК уверенно расправился с «Пахтакором» (4:2).

До того команда минимально одолела «Олимпик». Причем до того так же минимально был переигран «Металлург» Бекабад.

При этом АГМК весьма убедителен в плане реализации. Да и серия из трех побед подряд сохраняет команде место на вершине.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В последних матчах АГМК выглядел весьма уверенно. Вот только гандикап от ближайшего преследователя лишь минимальный.

Причем АГМК выигрывает чаще других в лиге — 7 побед. Правда, потенциально команда может потерять лидерство, ведь у «Насафа» на один сыгранный матч меньше.

Последнее очное свидание с «Кызылкумом» завершилось викторией (2:1). А вот до того команда учинила оппоненту форменный разгром (4:0).

Нет сомнений, что гости будут агрессивно атаковать. Да и мотивация сохранить первую строчку в таблице у команды огромная.

Статистика для ставок

«Кызылкум» не побеждает уже 3 с половиной месяца

АГМК выиграл в 3 своих последних матчах

АГМК обыграл «Кызылкум» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.07 и 1.71.

Прогноз: АГМК явно сильнее соперника, и наверняка постарается сохранить лидерство.

Номинальные гости борются за чемпионство, к тому же весьма результативно атакуют.

Ставка: Победа АГМК за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07