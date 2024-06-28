ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеФранция не просто скучна при Дешаме. Она еще и не слишком хороша Хвича КварацхелияДневник Евро-2024. Грузия в 1/8 финала, Румыния выиграла группу Е, Украина за бортом турнира Гиорги Мамардашвили (вратарь сборной Грузии)Короче, Евро. 26 июня
  • 00:16
    • Стали известны все пары 1/8 финала Евро
  • 23:57
    • Грузия обыграла Португалию и вышла в плей-офф, Турция была сильнее Чехии
    Все новости спорта

    «Согдиана» оперативно разберется с самаркандцами

    «Согдиана» — «Динамо» Самарканд. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 28 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Согдиана» — «Динамо» Самарканд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Самарканд
    28 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Динамо» Самарканд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 28 Июня 2024 года

    Согдиана

  • Джизак
    •  Согдиана 18:00 Dinamo Samarkand

    Dinamo Samarkand

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Согдиана»

    Турнирное положение: Клуб из Джизака борется за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Согдиана» в среднем забивает более гола за матч: 19 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 15 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Ташкентский «Локомотив» был обыгран со счетом 2:1.

    До того команда минимально переиграла «Насаф». А вот встреча с нестабильным «Сурханом» завершилась досадной коллизией (0:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках «Согдиана» забила 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась весьма уверенно. Да и две победы кряду прибавили позитива.

    Матчи против самаркандцев для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Согдиана» выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Несомненно, команда постарается продлить свой победный сериал. Да и отставание от лидера составляет всего 3 очка.

    «Динамо» Самарканд

    Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Динамо» Самарканд располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Динамо» Самарканд пропустил всего 13 мячей в 12 матчах. Да и отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.

  • Круговорот судьбы. Федор Смолов вернулся в «Краснодар»
  • Как сложится будущее 34-летнего нападающего в стане вице-чемпионов России?
  • 25/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Динамо» Самарканд подписал мировую с «Андижаном» (1:1).

    До того команда Вадима Абрамова расправилась с ташкентским «Локомотивом» (2:0). А вот «Олимпику» динамовцы уступили (0:1).

    При этом «Динамо» Самарканд не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 12 мячей в 12 матчах чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В последних матчах «Динамо» Самарканд выглядело достаточно неплохо. Команда Абрамова несколько отдалилась от группы аутсайдеров.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Причем «Динамо» Самарканд в трех последних очных поединках уступил «Согдиане». Два последних их них завершились коллизиями с разницей в один мяч.

    Кстати, самаркандцы являются выездной командой. Последнее поражение в гостях случилось еще в середине марта.

    Нет сомнений, что гости будут привычно действовать вторым номером. Да и мотивация отдалиться от опасной зоны на более серьезное расстояние у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • «Согдиана» выиграла в 2 последних матчах

    • «Динамо» Самарканд не более 3 месяцев не проигрывает в гостях

    • «Согдиана» обыграла самаркандцев в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.87.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.

    «Согдиана» борется за самые высокие места, к тому же традиционно успешно противостоит динамовцам.

    Ставка: Победа «Согдианы» в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Согдиана» добудет победу с разницей в два и более мячей.

    Ставка: Фора «Согдианы» -1.5 за 2.84

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Монфис — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бадоса — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Киз — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дарт — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бултер — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Микельсен — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Перселл — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пахтакор — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панама — США
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Согдиана» — «Динамо» Самарканд: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 28.06.2024. Прогнозы на футбол. «Согдиана» оперативно разберется с самаркандцами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры