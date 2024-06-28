Согдиана
Dinamo Samarkand
«Согдиана»
Турнирное положение: Клуб из Джизака борется за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Согдиана» в среднем забивает более гола за матч: 19 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 15 раз.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Ташкентский «Локомотив» был обыгран со счетом 2:1.
До того команда минимально переиграла «Насаф». А вот встреча с нестабильным «Сурханом» завершилась досадной коллизией (0:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках «Согдиана» забила 10 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась весьма уверенно. Да и две победы кряду прибавили позитива.
Матчи против самаркандцев для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Согдиана» выиграла 3 раза при одной коллизии.
Несомненно, команда постарается продлить свой победный сериал. Да и отставание от лидера составляет всего 3 очка.
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Динамо» Самарканд располагается на 10 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Динамо» Самарканд пропустил всего 13 мячей в 12 матчах. Да и отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Динамо» Самарканд подписал мировую с «Андижаном» (1:1).
До того команда Вадима Абрамова расправилась с ташкентским «Локомотивом» (2:0). А вот «Олимпику» динамовцы уступили (0:1).
При этом «Динамо» Самарканд не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 12 мячей в 12 матчах чемпионата.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних матчах «Динамо» Самарканд выглядело достаточно неплохо. Команда Абрамова несколько отдалилась от группы аутсайдеров.
Причем «Динамо» Самарканд в трех последних очных поединках уступил «Согдиане». Два последних их них завершились коллизиями с разницей в один мяч.
Кстати, самаркандцы являются выездной командой. Последнее поражение в гостях случилось еще в середине марта.
Нет сомнений, что гости будут привычно действовать вторым номером. Да и мотивация отдалиться от опасной зоны на более серьезное расстояние у команды огромная.
Статистика для ставок
- «Согдиана» выиграла в 2 последних матчах
- «Динамо» Самарканд не более 3 месяцев не проигрывает в гостях
- «Согдиана» обыграла самаркандцев в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.87.
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Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.
«Согдиана» борется за самые высокие места, к тому же традиционно успешно противостоит динамовцам.
Ставка: Победа «Согдианы» в 1 тайме за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Согдиана» добудет победу с разницей в два и более мячей.
Ставка: Фора «Согдианы» -1.5 за 2.84