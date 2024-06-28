28 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Динамо» Самарканд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Согдиана»

Турнирное положение: Клуб из Джизака борется за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Согдиана» в среднем забивает более гола за матч: 19 мячей в 12 сыгранных поединках. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 15 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Ташкентский «Локомотив» был обыгран со счетом 2:1.

До того команда минимально переиграла «Насаф». А вот встреча с нестабильным «Сурханом» завершилась досадной коллизией (0:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 3 викториями. В этих поединках «Согдиана» забила 10 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась весьма уверенно. Да и две победы кряду прибавили позитива.

Матчи против самаркандцев для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Согдиана» выиграла 3 раза при одной коллизии.

Несомненно, команда постарается продлить свой победный сериал. Да и отставание от лидера составляет всего 3 очка.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Динамо» Самарканд располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Динамо» Самарканд пропустил всего 13 мячей в 12 матчах. Да и отрыв от опасной зоны измеряется 5 очками.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Динамо» Самарканд подписал мировую с «Андижаном» (1:1).

До того команда Вадима Абрамова расправилась с ташкентским «Локомотивом» (2:0). А вот «Олимпику» динамовцы уступили (0:1).

При этом «Динамо» Самарканд не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 12 мячей в 12 матчах чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В последних матчах «Динамо» Самарканд выглядело достаточно неплохо. Команда Абрамова несколько отдалилась от группы аутсайдеров.

Причем «Динамо» Самарканд в трех последних очных поединках уступил «Согдиане». Два последних их них завершились коллизиями с разницей в один мяч.

Кстати, самаркандцы являются выездной командой. Последнее поражение в гостях случилось еще в середине марта.

Нет сомнений, что гости будут привычно действовать вторым номером. Да и мотивация отдалиться от опасной зоны на более серьезное расстояние у команды огромная.

Статистика для ставок

«Согдиана» выиграла в 2 последних матчах

«Динамо» Самарканд не более 3 месяцев не проигрывает в гостях

«Согдиана» обыграла самаркандцев в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.77, а победа оппонента — в скромные 4.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.88 и 1.87.

Прогноз: Хозяева явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.

«Согдиана» борется за самые высокие места, к тому же традиционно успешно противостоит динамовцам.

Ставка: Победа «Согдианы» в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Согдиана» добудет победу с разницей в два и более мячей.

Ставка: Фора «Согдианы» -1.5 за 2.84