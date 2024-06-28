В очередном экспресс рассмотрим матчи чемпионата Норвегии, Кубка Америки и американской МЛС. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сарпсборг» — «Буде-Глимт»

Футбол. Чемпионат Норвегии

После небольшого перерыва возобновляется чемпионат Норвегии. После 11 матчей «Сарпсборг» неожиданно располагается на 15-м месте в зоне вылета, и пока у команды нет никакого просвета в игре и результатах.

Сейчас «Сарпсборг» идет серией из двух поражений кряду. Сначала была неудача с «Стремгодсетом» (1:3), а затем с таким же счетом от «Кристиансуда». Вообще оборона команды напоминает дырявое решето, даже для такого результативного чемпионата, как норвежский. Всего у «Сарпсборг» пропущено уже 25 мячей.

Главный претендент на чемпионский титул «Боде-Глимт» вернул себе лидерство в норвежской Элитсерии. Сейчас у команды 27 очков в 12 матчах. Главным конкурентом пока является пока «Бранн» с таким же количеством игр.

Несмотря на то, что «Боде-Глимту» победы в последнее время даются натужно, ни у кого в чемпионате Норвегии нет такого финансового бюджета и состава. Одним из лидеров клуба является российский голкипер Никита Хайкин, также там много игроков сборной Норвегии. Вряд ли «Сарпсборг» способен что-то противопоставить.

Прогноз: победа «Буде-Глимт» за 1,69.

Колумбия — Коста-Рика

Футбол. Кубок Америки-2024. Групповой турнир

На этот Кубок Америки Колумбия приехала в качестве одного из фаворитов турнира. В первом туре она победила крепкий Парагвай со счетом 2:1, уже в первом тайме забив дважды, а потом спокойно доведя матч до победы.

Сейчас в Колумбии подросла новая талантливая поросль в лице Хона Ариса, Луиса Диаса, которая успешно заменила в составе прежних лидеров. Хотя один из них Хамес Родригес продолжает до сих пор неплохо пылить.

Прогнозы и ставки на футбол

Сборная Коста-Рики вряд ли может рассчитывать на что-то в группе D с Бразилией, Колумбией и Парагваем. В первом туре у нее получилось сотворить сенсацию и отнять очки у Бразилии, сыграв с ней вничью со счетом 0:0.

Целый матч Коста-Рика просидела у своих ворот, соперник нанес 19 ударов по воротам и 7 из них в створ, но забить так и не смог. Но вряд ли Коста-Рика сможет устоять против Колумбии второй матч подряд, пусть даже есть в составе такой мастер, как спартаковец Манфред Угальде.

Ставка: победа Колумбия с форой — 1 за 1,60.

«Нью-Йорк Сити» — «Орландо»

Футбол. Чемпионат США

В Восточной конференции «Нью-Йорк Сити» идет на шестом месте в таблице с 29 очками. В последние годы «столичные» одна из сильнейших и стабильных команд американского МЛС.

После 19 матчей «горожане» забили 26 и пропустили 23 мяча, показывая очень результативный и зрелищный футбол. Уже второй сезон с командой работает талантливый английский специалист Николас Кушинг, а в составе ярко играют бразилец Таллес Магно и аргентинец Макси Моралес, на заре своей карьеры игравший в московском «Торпедо» у Леонида Слуцкого.

Команда «Орландо» в той же Восточной конференции идет на 10-м месте с 21 очков и разницей забитых и пропущенных мячей 23:31. В обороне подчас у нее творится хаос, она сама часто привозит необязательные мячи.

Основной вратарь перуанец Гальезе не всегда выручает, а сейчас его вообще нет, так как он отправился играть на Кубок Америки-2024. Зато в атаке дела обстоят намного лучше, где с этого сезона играет знаменитый колумбиец Луис Муриэль и известный аргентинец Николас Лодейро, которые не попали в состав своих национальных сборных.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,66.

Общий коэффициент — 4,49.