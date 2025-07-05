Даллас — Миннесота Юнайтед. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2025 года

Даллас
Миннесота Юнайтед
«Даллас»
Турнирное положение: «Даллас» борется за попадание в топ-9 своей конференции. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Даллас» набрал всего 21 зачетный пункт в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами.
Даллас — Миннесота Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» уступил «Сан Диего» (2:3).
До того команда потерпела поражение от «Сан-Хосе Эрткуйэкс» (2:4). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился викторией (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Даллас» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Даллас» нынче выглядит не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.
Причем «Даллас» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к заветной зоне плей-офф.
«Миннесота Юнайтед»
Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» бьется за лидерство в своей конференции. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Миннесота Юнайтед» в 20 матчах чемпионата набрала 34 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела довольно неплохо. «Миннесота Юнайтед» не уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).
До того команда уверенно переиграла «Хьюстон Динамо» (3:1). А вот чуть ранее она была бита «Сан Диего» (2:4).
При этом «Миннесота Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 20 поединках МЛС.
При этом «Миннесота Юнайтед» победил только в девяти матчах из 20. А вот отставание от лидера составляет всего 5 зачетных баллов.
Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами оппонента.
Статистика для ставок
- «Миннесота Юнайтед» не проигрывает 2 матча кряду
- «Даллас» уступил в 2 последних матчах
- «Даллас» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Палмейрас — Челси: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Миннесота Юнайтед» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Далласа» явно небезгрешна.
Ставка: Победа «Миннесоты Юнайтед» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50