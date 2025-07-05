Даллас — Миннесота Юнайтед. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2025 года

5 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Даллас» и «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» борется за попадание в топ-9 своей конференции. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Даллас» набрал всего 21 зачетный пункт в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» уступил «Сан Диего» (2:3).

До того команда потерпела поражение от «Сан-Хосе Эрткуйэкс» (2:4). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Даллас» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Даллас» нынче выглядит не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Даллас» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к заветной зоне плей-офф.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» бьется за лидерство в своей конференции. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Миннесота Юнайтед» в 20 матчах чемпионата набрала 34 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела довольно неплохо. «Миннесота Юнайтед» не уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).

До того команда уверенно переиграла «Хьюстон Динамо» (3:1). А вот чуть ранее она была бита «Сан Диего» (2:4).

При этом «Миннесота Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 20 поединках МЛС.

При этом «Миннесота Юнайтед» победил только в девяти матчах из 20. А вот отставание от лидера составляет всего 5 зачетных баллов.

Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами оппонента.

Статистика для ставок

«Миннесота Юнайтед» не проигрывает 2 матча кряду

«Даллас» уступил в 2 последних матчах

«Даллас» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Миннесота Юнайтед» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Далласа» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Миннесоты Юнайтед» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50