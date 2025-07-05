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    Очередная коллизия «Далласа»?

    Даллас — Миннесота Юнайтед. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота Юнайтед»
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    Петар Муса
    5 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Даллас» и «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 03:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Июля 2025 года

    Даллас

  • Даллас
    •  Даллас 03:45 Миннесота Юнайтед

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Даллас» борется за попадание в топ-9 своей конференции. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Даллас» набрал всего 21 зачетный пункт в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 26 результативными ударами.

    Даллас — Миннесота Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» уступил «Сан Диего» (2:3).

    До того команда потерпела поражение от «Сан-Хосе Эрткуйэкс» (2:4). А вот поединок со «Спортингом» Канзас-Сити завершился викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Даллас» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Даллас» нынче выглядит не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.

    Причем «Даллас» традиционно сложно противостоит «Миннесоте Юнайтед». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к заветной зоне плей-офф.

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» бьется за лидерство в своей конференции. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Миннесота Юнайтед» в 20 матчах чемпионата набрала 34 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела довольно неплохо. «Миннесота Юнайтед» не уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).

    До того команда уверенно переиграла «Хьюстон Динамо» (3:1). А вот чуть ранее она была бита «Сан Диего» (2:4).

    При этом «Миннесота Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Миннесота Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 20 поединках МЛС.

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    При этом «Миннесота Юнайтед» победил только в девяти матчах из 20. А вот отставание от лидера составляет всего 5 зачетных баллов.

    Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и стабильности в плане игры и результатов нет даже в первом приближении.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота Юнайтед» не проигрывает 2 матча кряду

    • «Даллас» уступил в 2 последних матчах

    • «Даллас» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: «Миннесота Юнайтед» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Далласа» явно небезгрешна.

    Ставка: Победа «Миннесоты Юнайтед» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Миннесота Юнайтед?

    Матч Даллас — Миннесота Юнайтед состоится 05 июля 2025 года в 03:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Миннесота Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Миннесота Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Миннесота Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Миннесота Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

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