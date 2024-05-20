Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:30 мск. Марожан — Шевченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Марожан

Вопреки ожиданиям, Фабиан очень слабо проводит грунтовый сезон.

После успешного выступления на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами (дошел до четвертого круга и до четвертьфинала соответственно) венгерский теннисист пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

В Барселоне Марожан после победы над французом Люкой Ван Ашем проиграл аргентинцу Факундо Диасу Акосте.

На «тысячнике» в Мадриде Марожан уступил во втором круге аргентинцу Факундо Серундоло.

Все прогнозы на теннис

Но главным сюрпризом стало поражение от Александра Шевченко (3:6, 2:6) на старте «Мастерса» в Риме. Зато с мотивацией теперь точно не будет проблем.

Шевченко

Саша после уверенной победы над Марожаном проиграл Карену Хачанову (4:6, 4:6) во втором круге римского «тысячника».

Вскоре после этого представитель Казахстана поехал на «челленджер» в Бордо. Уже в первом раунде он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикар.

На «челленджере» в Экс-ан-Провансе Шевченко уступил по втором круге аргентинцу Факундо Багнису.

Ну и в целом он очень слабо проводит грунтовый сезон. Шевченко выиграл лишь три из десяти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.72, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: вряд ли в предстоящем матче у Шевченко получится обыграть Марожана так же легко, как и в Риме.

Да и не факт, что Саша выйдет в следующий раунд. Есть сомнения, что он способен обыграть такого соперника дважды подряд.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.