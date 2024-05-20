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    Шевченко снова обыграет Марожана?

    Марожан — Шевченко. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Женеве 20 мая 2024 года

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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:30 мск. Марожан — Шевченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 20 Мая 2024 года

    Фабиан Марожан (Венгрия)

  • Мадрид. Мужчины
    •  Фабиан Марожан (Венгрия) 12:30 Александр Шевченко (Россия)

    Александр Шевченко (Россия)

  • Женева. Мужчины
    •

    Марожан

    Вопреки ожиданиям, Фабиан очень слабо проводит грунтовый сезон.

    После успешного выступления на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами (дошел до четвертого круга и до четвертьфинала соответственно) венгерский теннисист пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    В Барселоне Марожан после победы над французом Люкой Ван Ашем проиграл аргентинцу Факундо Диасу Акосте.

    На «тысячнике» в Мадриде Марожан уступил во втором круге аргентинцу Факундо Серундоло.

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    Но главным сюрпризом стало поражение от Александра Шевченко (3:6, 2:6) на старте «Мастерса» в Риме. Зато с мотивацией теперь точно не будет проблем.

    Шевченко

    Саша после уверенной победы над Марожаном проиграл Карену Хачанову (4:6, 4:6) во втором круге римского «тысячника».

    Вскоре после этого представитель Казахстана поехал на «челленджер» в Бордо. Уже в первом раунде он проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикар.

    На «челленджере» в Экс-ан-Провансе Шевченко уступил по втором круге аргентинцу Факундо Багнису.

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    Ну и в целом он очень слабо проводит грунтовый сезон. Шевченко выиграл лишь три из десяти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 1.72, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.13.

    Прогноз: вряд ли в предстоящем матче у Шевченко получится обыграть Марожана так же легко, как и в Риме.

    Да и не факт, что Саша выйдет в следующий раунд. Есть сомнения, что он способен обыграть такого соперника дважды подряд.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Марожан — Шевченко. Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Марожан — Шевченко с коэффициентом 1.95.
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