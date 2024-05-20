Болонья
Ювентус
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 67 очков после 36 туров.
«Россоблу» опережают «Ювентус» по дополнительным показателям.
Болонья — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлом туре «Болонья» одержала гостевую победу над «Наполи» — 2:0.
Еще в одном майском матче команда Тиаго Мотты сыграла вничью с «Торино» (0:0).
Не сыграют: Джошуа Зиркзе и Льюис Фергюсон.
Состояние команды: здесь всё очевидно, «Болонья» сейчас на кураже. Клуб впервые в своей истории получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
Сложно сказать, как им это удалось, но команда Мотты прошла весь сезон без единого серьезного спада.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» находитс на четвертой строчке, набрав 67 оков в 36 матчах.
Последние матчи: в середине месяца «Ювентус» выиграл у «Аталанты» (1:0) и стал победителем Кубка Италии.
Перед этим «Старая синьора» трижды подряд сыграла вничью в рамках Серии А — с «Миланом», «Ромой» и «Салернитаной».
Не сыграют: в предстоящем матче готовы принять участие все основные игроки туринского клуба.
Состояние команды: ситуация неоднозначная — «Юве» только что выиграл Кубок Италии, уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, но всё это затмило недавнее увольнение Массимилиано Аллегри.
«Ювентус» попрощался с главным тренером через несколько дней после победы в кубке. Причиной увольнения Аллегри стало безумное поведение тренера во время матча с «Аталантой».
Аллегри выплеснул весь гнев на журналиста одного из туринских изданий. Это внезапное шоу шокировало всю футбольную Италию.
В оставшихся матчах сезона «Юве» будет играть под руководством наставника «молодежки» Паоло Монтеро.
Статистика для ставок
- Беспроигрышная серия «Болоньи» составляет восемь матчей. На этом отрезке она пропустила лишь два мяча
- «Болонья» потерпела лишь два поражения и пропустила девять мячей в 18-ти домашних матчах
- Пять предыдущих матчей Серии А с участием «Ювентуса» завершились вничью
- «Ювентус» ни разу не выиграл в семи последних матчах чемпионата Италии на выезде — три поражения и четыре ничьи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Болонью» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.15, а победу «Ювентуса» — за 2.89.
Прогноз: еще до финала Кубка Италии появилась информация о том, что Аллегри в конце сезона точно уволят, а новым главным тренером «Юве» станет Тиаго Мотта. Похоже, Безумный Макс решил сделать всё, чтобы не пересекаться со своим преемником. Другое объяснение его поведению сложно найти.
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Также стоит отметить, что три из четырех предыдущих матчей между этими командами завершились со счетом 1:1. Есть подозрение, что предстоящая игра тоже завершится вничью. Без Аллегри здесь будет скучно.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.15.