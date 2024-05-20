«Ювентус» сыграет на выезде против «Болоньи» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 67 очков после 36 туров.

«Россоблу» опережают «Ювентус» по дополнительным показателям.

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Последние матчи: в прошлом туре «Болонья» одержала гостевую победу над «Наполи» — 2:0.

Еще в одном майском матче команда Тиаго Мотты сыграла вничью с «Торино» (0:0).

Не сыграют: Джошуа Зиркзе и Льюис Фергюсон.

Все прогнозы на Серию А

Состояние команды: здесь всё очевидно, «Болонья» сейчас на кураже. Клуб впервые в своей истории получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Сложно сказать, как им это удалось, но команда Мотты прошла весь сезон без единого серьезного спада.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» находитс на четвертой строчке, набрав 67 оков в 36 матчах.

Последние матчи: в середине месяца «Ювентус» выиграл у «Аталанты» (1:0) и стал победителем Кубка Италии.

Перед этим «Старая синьора» трижды подряд сыграла вничью в рамках Серии А — с «Миланом», «Ромой» и «Салернитаной».

Не сыграют: в предстоящем матче готовы принять участие все основные игроки туринского клуба.

Состояние команды: ситуация неоднозначная — «Юве» только что выиграл Кубок Италии, уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, но всё это затмило недавнее увольнение Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» попрощался с главным тренером через несколько дней после победы в кубке. Причиной увольнения Аллегри стало безумное поведение тренера во время матча с «Аталантой».

Аллегри выплеснул весь гнев на журналиста одного из туринских изданий. Это внезапное шоу шокировало всю футбольную Италию.

В оставшихся матчах сезона «Юве» будет играть под руководством наставника «молодежки» Паоло Монтеро.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Болоньи» составляет восемь матчей. На этом отрезке она пропустила лишь два мяча

«Болонья» потерпела лишь два поражения и пропустила девять мячей в 18-ти домашних матчах

Пять предыдущих матчей Серии А с участием «Ювентуса» завершились вничью

«Ювентус» ни разу не выиграл в семи последних матчах чемпионата Италии на выезде — три поражения и четыре ничьи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Болонью» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.15, а победу «Ювентуса» — за 2.89.

Прогноз: еще до финала Кубка Италии появилась информация о том, что Аллегри в конце сезона точно уволят, а новым главным тренером «Юве» станет Тиаго Мотта. Похоже, Безумный Макс решил сделать всё, чтобы не пересекаться со своим преемником. Другое объяснение его поведению сложно найти.

Также стоит отметить, что три из четырех предыдущих матчей между этими командами завершились со счетом 1:1. Есть подозрение, что предстоящая игра тоже завершится вничью. Без Аллегри здесь будет скучно.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.15.