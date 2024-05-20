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    «Химик» не заметят сопротивления

    «Кубань» — «Химки». Ставка (к. ) и прогноз на чемпионат России Первая лига 20 мая 2024 года

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    Александр Руденко — лидер атак «Химок»
    20 мая в 29-м туре чемпионата России в Первой лиге по футболу сыграют «Кубань» и «Химки». Начало игры — в 18:00 мск. «Кубань» — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Мая 2024 года

    Кубань

  • Краснодар
    •  Кубань 18:00 Химки

    Химки

  • Московская область
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    «Кубань»

    Турнирное положение: команда Роберта Евдокимова официально оформила вылет из Первой лиги. Сейчас она занимает последнее место с 23 очками.

    Последние матчи: в 32-м туре «Кубань» уступила абсолютно по делу красноярскому «Енисею» со счетом 2:0, пропустив по голу в каждом из таймов.

    Кубань — Химки: коэффициенты букмекеров

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    Ранее было домашнее поражение от «Ленинградца» (0:2) и домашняя ничья с «Нефтехимиком» (1:1).

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    • Не сыграют: потерь в составе «Кубани» нет.

    Состояние команды: краснодарский клуб провел провальный сезон, хотя по составу точно не заслуживал вылета, но некоторые управленческие решения привели к краху надежд в этом сезоне. Не помогла даже замена Вадима Евсеева, на прежнего наставника Роберта Евдокимова. К тому же замучили травмы лидеров, в частности Нури Абдокова.

    «Химки»

    Турнирное положение: после 32 туров «Химки» возглавляют таблицу Первой лиги с 60 очками. Уже после матча с «Кубанью» команда может официально оформить возвращение в РПЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    Последние матчи: в предыдущей игре дружина Андрея Талалаева победила в гостях «Ленинградец» со счетом 3:1, полностью переиграв его по всем компонентам. Голы забивали Волков, Корян и Бутта Магомедов.

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    До этого было поражение в гостях от махачкалинского «Динамо» (0:1).

    Не сыграют: травмированы Голубович, Хосонов, Берковский. Последние двое важные винтики в командном механизме, но у Талалаева фактически два равноценных состава, поэтому замена будет найдена.

    Состояние команды: «Химки» по делу лидируют в таблице Первой лиге. Команда играет стабильнее всех в чемпионате и постоянно набирает очки в матчах с конкурентами. Она находится в одном шаге от возвращения в РПЛ и добьется задачи, попав напрямую.

    Статистика для ставок

    • В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1

    • «Кубань» не знает побед на протяжении 12 матчей

    • «Химки» в пяти последних играх 5 раз победили и 4 раза сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кубани» дают 6,60, а на «Химки» — 1,51, ничью букмекеры оценивают в 4,12.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: у команд абсолютно разная мотивация и уровень игры, победа гостей автоматически приблизит их к выходу в РПЛ. Талалаев — отличный мотиватор и расслабленности у его футболистов точно не будет.

    Ставка: победа «Химок» с форой -1 за 1,85.

    Прогноз: более рисковые могут взять разгром гостей.

    Ставка: победа «Химок» с форой -2 за 3,78.

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    «Кубань» — «Химки». 20 мая в 29-м туре чемпионата России в Первой лиге по футболу сыграют «Кубань» и «Химки». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Кубань» — «Химки» с коэффициентом 1.85.
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