Арсенал Тула
Акрон
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: За два тура до финиша с 52 набранными баллами тульский коллектив находится на пятой строке, но четвертой проигрывает только по дополнительным показателям.
«Арсенал» в текущем первенстве добился 12 викторий, 16 встреч свел вничью и потерпел всего лишь четыре фиаско, разница мячей составляет 38:24.
Арсенал Тула — Акрон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Канониры» в прошлом туре на выезде расписали мировую с «Ленинградецем», сыграв со счетом 1:1. Матчем же ранее они на своем поле нанесли поражений «Нефтехимику», обыграв его 1:0, забив решающий гол во второй половине второго тайма.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: К данному поединку «Арсенал» подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией. В этот период коллектив добился двух выигрышей и пять встреч завершил вничью. И только в одном матче данного отрезка был превышен верховой тотал. Но в шести из семи этих игр «пушкари» смогли забить.
«Акрон»
Турнирное положение: Клуб из Толльяти на текущий момент в таблице идет третьим с 56 очками в активе и на два балла отстает от второй позиции, дающей прямой билет в элиту.
«Акрон» за всю дистанцию отпраздновал 16 викторий, а также по восемь раз уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 46:24.
Последние матчи: «Красно-белые» неудачно провели свой последний поединок чемпионата, проиграв в Ярославле местному «Шиннику» со счетом 0:1, пропустив решающий гол в середине первого тайма. До этого же они выиграли два матча кряду, одолев в гостях 2:0 «Тюмень» и дома 3:1 «Динамо» из Махачкалы.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Акрон» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок. Так за минувшие пять встреч чемпионата он потерпел два фиаско, но, правда, оба раза на выезде. Также в этот период он добился двух викторий и расписал одну мировую. А за предыдущие девять игр он не забивал в четырех случаях.
Статистика для ставок
- «Арсенал» в этом чемпионате дома проиграл лишь один матч из 16 проведенных при девяти победах
- «Акрон» в гостях проиграл две из трех минувших матчей при одной виктории
- Две из трех очных игр данных клубов завершились в ничью и раз победил «Акрон»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.50, победа «Акрона» — 2.70, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.22 и 1.74 соответственно.
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Прогноз: От поединка двух команда из верхней части таблицы, которым никак нельзя допускать осечки, стоит ждать осторожного футбола и немного забитых мячей
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.74.
Прогноз: И также еще здесь прогнозируем мировой исход, так как «канониры» очень миролюбивы, да и две из трех очных игр данных клубов завершились вничью.
Ставка: ничья за 3.00.