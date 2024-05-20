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    Матч в Туле будет низовым

    «Арсенал» Тула — «Акрон». Ставка (к. 1.74) и прогноз на футбол, чемпионат России, 20 мая 2024 года

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    «Арсенал» Тула
    В рамках 33-го тура первенства первой российской лиги тульский «Арсенал» на своем поле примет «Акрон» из Тольятти. Матч состоится 20 мая и начнется в 17:45 по мск. «Арсенал» Тула — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Мая 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:45 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: За два тура до финиша с 52 набранными баллами тульский коллектив находится на пятой строке, но четвертой проигрывает только по дополнительным показателям.

    «Арсенал» в текущем первенстве добился 12 викторий, 16 встреч свел вничью и потерпел всего лишь четыре фиаско, разница мячей составляет 38:24.

    Арсенал Тула — Акрон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Канониры» в прошлом туре на выезде расписали мировую с «Ленинградецем», сыграв со счетом 1:1. Матчем же ранее они на своем поле нанесли поражений «Нефтехимику», обыграв его 1:0, забив решающий гол во второй половине второго тайма.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Состояние команды: К данному поединку «Арсенал» подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией. В этот период коллектив добился двух выигрышей и пять встреч завершил вничью. И только в одном матче данного отрезка был превышен верховой тотал. Но в шести из семи этих игр «пушкари» смогли забить.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Клуб из Толльяти на текущий момент в таблице идет третьим с 56 очками в активе и на два балла отстает от второй позиции, дающей прямой билет в элиту.

    «Акрон» за всю дистанцию отпраздновал 16 викторий, а также по восемь раз уступал и играл вничью. Разница забитых и пропущенных составляет 46:24.

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    • Последние матчи: «Красно-белые» неудачно провели свой последний поединок чемпионата, проиграв в Ярославле местному «Шиннику» со счетом 0:1, пропустив решающий гол в середине первого тайма. До этого же они выиграли два матча кряду, одолев в гостях 2:0 «Тюмень» и дома 3:1 «Динамо» из Махачкалы.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Акрон» не лучшим образом проводит свой финишный отрезок. Так за минувшие пять встреч чемпионата он потерпел два фиаско, но, правда, оба раза на выезде. Также в этот период он добился двух викторий и расписал одну мировую. А за предыдущие девять игр он не забивал в четырех случаях.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» в этом чемпионате дома проиграл лишь один матч из 16 проведенных при девяти победах

    • «Акрон» в гостях проиграл две из трех минувших матчей при одной виктории

    • Две из трех очных игр данных клубов завершились в ничью и раз победил «Акрон»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.50, победа «Акрона» — 2.70, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.22 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: От поединка двух команда из верхней части таблицы, которым никак нельзя допускать осечки, стоит ждать осторожного футбола и немного забитых мячей

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.74.

    Прогноз: И также еще здесь прогнозируем мировой исход, так как «канониры» очень миролюбивы, да и две из трех очных игр данных клубов завершились вничью.

    Ставка: ничья за 3.00.

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    «Арсенал» Тула — «Акрон». В рамках 33-го тура первенства первой российской лиги тульский «Арсенал» на своем поле примет «Акрон» из Тольятти. Матч состоится 20 мая и начнется в 17:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Акрон» с коэффициентом 3.00.
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