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    Самсонова снова проиграет?

    Самсонова — Крейчикова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Страсбурге 20 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Крейчикова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:00 мск. Самсонова — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Самсонова

    Ну всё, теперь уже почти официально — Людмила ждет начала травяного сезона, абсолютно не переживая о своих результатах на грунте.

    По-другому объяснить этот саботаж просто невозможно.

    Самсонова проиграла шесть из семи предыдущих матчей. Неприятная серия началась еще в конце февраля на турнире в Дубае.

    На этом отрезке исключением стал лишь матч против Наоми Осаки в Мадриде. Самсонова кое-как обыграла японку, которая тоже не в восторге от грунта.

    Все прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в Риме Людмила проиграла в первом матче Диане Шнайдер со счетом 1:6, 3:6.

    Крейчикова

    Барбора тем временем продолжает набирать форму после очередной травмы.

    В этом месяце чешская теннисистка пока не играла. Крейчикова решила сделать еще одну паузу после поражения от румынки Жаклин Кристиан на турнире в Мадриде.

    В Штутгарте чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 уступила на старте турнира Веронике Кудерметовой. В решающей партии россиянка отыгралась со счета 1:4.

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    Крейчикова выигрывала турнир в Страсбурге в 2021 году. И вообще надо сказать, что в оптимальной форме она здорово играет на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.99, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.82.

    Прогноз: ранее в этом году Людмила выиграла у Барборы в Абу-Даби — 7:5, 6:4. Но также не будем забывать, что в 2023-м россиянка уступила чешке на грунте в Штутгарте со счетом 2:6, 0:6.

    Скорее всего, в предстоящем матче Самсонова снова разочарует своих поклонников.

    Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой с форой по геймам (-1,5) за 1.95.

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    Самсонова — Крейчикова. Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 20 мая, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Самсонова — Крейчикова с коэффициентом 1.95.
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