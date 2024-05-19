«Интер» — «Лацио»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

В матче 37-го тура итальянской Серии Ана своем поле завершил встречу вничью ссо счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл японский полузащитник Даичи Камада, ему ассистировал Николо Ровелла.

«Интер» смог уйти от поражения после точного удара на 87-й минуте Дензела Дюмфриса. Результативную передачу ему сделал Алексис Санчес.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Лацио 1:1 Голы: 0:1 Даити Камада (32'), 1:1 Дензел Дюмфрис (87') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 64'), Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 64'), Федерико Димарко (Тажон Бушанан, 77'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Алексис Санчес, 77'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 64'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Эльсеид Хюсай, 66'), Марио Хила (Данило Катальди, 78'), Николо Казале, Валентин Кастеллано, Маттиа Цаканьи (Луис Альберто, 72'), Даити Камада (Фелипе Андерсон, 72'), Николо Ровелла (Маттео Гюэндузи, 66'), Матиас Весино, Адам Марушич, Патрисио Габбарон Предупреждение: Николо Казале (52')

Календарь и таблица Серии А

«Интер» — чемпион Италии, «Лацио» после этого тура имеет 60 очков и идет на седьмом месте.