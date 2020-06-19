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    В Италии смягчили протокол безопасности для матчей Серии А

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    Власти Италии утвердили смягченный вариант медицинского протокола безопасности в условиях пандемии коронавируса, выпущенный для проведения матчей чемпионата Италии по футболу, сообщает Football Italia.

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    Как отмечается, новый смягченный вариант протокола был подписан министром спорта Италии Винченцо Спадафорой и министром здравоохранения Роберто Сперанцой.

    В первоначальном варианте протокола, подписанном в середине мая, говорилось, что если у игрока, тренера или сотрудника клуба будет выявлен коронавирус, то на 14-дневный карантин должен уйти не только он, но и вся команда. В новом варианте утверждено правило, по которому изолирован будет только заболевший.

    Чемпионат Италии, прерванный в марте, возобновится 20 июня. Ранее на неделе был завершен розыгрыш Кубка Италии, где в финале турнира «Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус». 0

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