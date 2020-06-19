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    Гол Морено принес «Вильярреалу» победу над «Гранадой»

    «Гранада» — «Вильярреал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» в выездном матче 30-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол на 11-й минуте забил Жерар Морено, который на скорости ворвался в чужую штрафную площадь и мощным ударом поразил дальний угол ворот.

    Примера. 30-й тур
    «Гранада» — «Вильярреал» — 0:1 (0:1)
    Гол: Х.Морено, 11«Гранада»: Силва, Диас (Фулькье, 83), Дуарте, Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Вико (Азиз, 61), Эррера, Брайс (Антоньин, 61), Пуэртас, Сольдадо (Мачис, 46), Фернандес«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 80), А.Морено, Шакла, Иборра, Мойсес Гомес, Морланес (Замбо, 55), Бакка (Пако Алькасер, 55), Х.Морено (Касорла, 80), Онтиверос (Чиквуэзе, 65)Предупреждения: А.Морено, 20. Чиквуэзе, 86. Серхио Асенхо, 90

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает седьмое место (47 очков), а «Гранада» — девятое (42 очка). 0

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