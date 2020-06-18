Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Трансфер форварда «Локомотива»становится все менее вероятным, сообщает «Спорт-Экспресс»

В клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).

По данным источника, менеджмент «Локомотива» в лице гендиректора Василия Кикнадзе и скаута Андрея Лосюка будут пытаться продать Смолова куда-то еще.

Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.

Финальная оценка будет зависеть от выхода/невыхода железнодорожников в Лигу чемпионов — экономия либо окажется разумной, либо частично повлечет в разы более крупные финансовые потери. 0