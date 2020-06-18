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    Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

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    Трансфер форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту» становится все менее вероятным, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    В клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).

    По данным источника, менеджмент «Локомотива» в лице гендиректора Василия Кикнадзе и скаута Андрея Лосюка будут пытаться продать Смолова куда-то еще.

    Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.

    Финальная оценка будет зависеть от выхода/невыхода железнодорожников в Лигу чемпионов — экономия либо окажется разумной, либо частично повлечет в разы более крупные финансовые потери. 0

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