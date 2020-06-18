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    «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»

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    «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.

    Кевин де Брейне
    Кевин де Брейне

    Матч завершился разгромной победой «Сити» — 3:0.

    Рахим Стерлинг вывел «горожан» вперед в концовке встречи, Кевин Де Брейне с пенальти в начале второго тайма удвоил преимущество «Сити», а точку в игре поставил Фил Фоден.

    С 49-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Давида Луиса.

    «Ман Сити» набрал 60 очков и занимает второе место в АПЛ. У «Арсенала» — 40 очков и девятая позиция.

    АПЛ, 28-й тур
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» 3:0 (1:0, 2:0)
    Голы: 1:0 — 45 Стерлинг, 2:0 — 51, пенальти де Брюйне, 3:0 — 90 Фоден«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эрик Гарсия, Уокер, Лапорт (Фернандиньо, 70), Менди, Сильва (Бернарду Силва, 65), де Брюйне (Родри Эрнандес, 70), Марез (Фоден, 65), Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус (Агуэро, 80)«Арсенал»: Лено, Мари (Давид Луиз, 24), Бельерин, Мустафи, Тирни, Уиллок (Нелсон, 67), Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8), Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт, 67), СакаПредупреждения: Тирни (76), Родри Эрнандес (79)Удаление: Давид Луиз (49)
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