Румменигге: «Бавария» заслужила восьмой подряд титул

Председатель совета директоровподелился впечатлениями от победы в Бундеслиге.

«Я хотел бы от всего сердца поздравить команду, нашего главного тренера Ханси Флика и его тренерский штаб с победой в чемпионате Германии. Этот сезон безусловно прошел при особых обстоятельствах, которые никто не желал и, будем надеяться, больше никогда не переживем.

Ханси Флик, его тренерский штаб и вся команда, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, провели блестящий второй круг, что нашло свое отражение не только в победах, очках и большом количестве голов, но и в их манере игры.

Мы хотели подарить нашим болельщикам титул и в то же время порадовать атакующим футболом. Это нам удалось. "Бавария" заслуженно стала в восьмой раз подряд чемпионом Германии», — цитирует Румменигге официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, обыграв накануне на выезде «Вердер» со счетом 1:0, «Бавария» оформила восьмой подряд чемпионский титул. 0