ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 9-15 июня
  • 08:20
    • Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль»
  • 07:49
    • В Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022
  • 07:00
    • СМИ: Лига чемпионов будет доиграна в формате «финала восьми»
  • 22:30
    • «Севилья» упустила победу над «Леванте» из-за автогола
  • 21:50
    • СМИ: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Кузяева
    Все новости спорта

    Флик: «Бавария» хочет в Бремене стать чемпионом

    Футбол Футбол Германии Бундеслига Бавария Вердер Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем поединке 32-го тура Бундеслиги против бременского «Вердера».

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    Напомним, что в данный момент мюнхенский клуб опережает «Боруссию» на семь очков и, в случае победы в этом туре оформит чемпионтсво.

    «Мы хотим сыграть в Бремене так же, как мы это делали в последние недели в предыдущих матчах — динамично и интенсивно. Мы хотим взять три очка. В этом случае мы станем чемпионами и эта победа будет вдвойне приятна.

    Футболисты "Вердера" будут стараться закрывать свободные зоны. У них в распоряжении есть быстрые игроки, которые умеют переключаться в контратаки. В декабре мы это уже видели. В последнем матче они доказали, что у них атака очень высокого уровня. Но мы смотрим на себя и не хотим раздавать подарки. Во вторник мы хотим добиться поставленной цели. Все в наших руках», — цитирует Флика пресс-служба клуба.

    Матч «Вердер» — «Бавария» состоится 16 июня, начало — в 21:30 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 9-15 июня
  • Вчера в 20:17
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург»
  • 1.60
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» оформит чемпионство досрочно?
  • «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Барселона» оформить второй подряд разгром?
  • «Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Справится ли «Порту» с аутсайдером чемпионата?
  • «Авеш» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Коста посвятил гол одноклубнице Футбол Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионовРеакция прессы на матч «Атлетик» — «Атлетико» Вчера в 03:490
  • 08:37
    • Вернер не будет доигрывать сезон ЛЧ за «РБ Лейпциг»
  • 07:15
    • УЕФА определился со сроками доигровки Лиги Европы
  • 08:53
    • Флик: «Бавария» хочет в Бремене стать чемпионом
    Дрис Мертенс Футбол История возрождения Оспины. «Наполи» не пустил «Интер» в финал Кубка ИталииДрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории клуба 14/06/2020 в 19:550
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» в Бремене оформить победу в Бундеслиге?
  • 2.98
    •
  • 08:04
    • «Калгари» подписал контракт с российским голкипером
  • 07:32
    • Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю»
  • 01:38
    • Агент Вагнера Лава: Все думают, что он едет в Россию, но может и в другое место
    Брейтуэйт забил свой первый гол за «Барсу» Футбол Экзамен для Араухо и гений Брейтуэйта. «Барселона» вернулась с разгромомГлавные итоги первого поединка каталонцев после карантина 14/06/2020 в 13:030
  • 19:46
    • В Италии известна дата старта нового сезона
  • 19:28
    • СМИ: Определены места проведения финалов Лиги чемпионов 2021 и 2022 года
  • 18:43
    • ФИФА в ответ Трампу: Решительно выступаем за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.10
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч АБ Аргир — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Хетафе — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гонвед — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие