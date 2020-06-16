Флик: «Бавария» хочет в Бремене стать чемпионом

Главный тренервысказался о предстоящем поединке 32-го тура Бундеслиги против бременского

Напомним, что в данный момент мюнхенский клуб опережает «Боруссию» на семь очков и, в случае победы в этом туре оформит чемпионтсво.

«Мы хотим сыграть в Бремене так же, как мы это делали в последние недели в предыдущих матчах — динамично и интенсивно. Мы хотим взять три очка. В этом случае мы станем чемпионами и эта победа будет вдвойне приятна.

Футболисты "Вердера" будут стараться закрывать свободные зоны. У них в распоряжении есть быстрые игроки, которые умеют переключаться в контратаки. В декабре мы это уже видели. В последнем матче они доказали, что у них атака очень высокого уровня. Но мы смотрим на себя и не хотим раздавать подарки. Во вторник мы хотим добиться поставленной цели. Все в наших руках», — цитирует Флика пресс-служба клуба.

Матч «Вердер» — «Бавария» состоится 16 июня, начало — в 21:30 мск. 0