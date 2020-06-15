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    «Реал Сосьедад» поделил очки с «Осасуной»

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» — 1:1.

    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад»

    Счет в матче был открыт гостями на 29-й минуте — Адриан Лопес реализовал пенальти. На 61-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счет.

    «Реал Сосьедад» с 47 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (35) — 11-я.

    Примера. 28-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Осасуна» — 1:1 (0:1)
    Голы: Лопес, 29 — с пенальти (0:1). Оярсабаль, 61 (1:1)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Льоренте, 82), Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Порту (Янузай, 73), Мерино (Айен Муньос, 82), Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 62), Эдегор, Оярсабаль«Осасуна»: Р.Мартинес, Навас, У.Гарсия, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер (Монкайола, 69), Иньиго Перес, Брашанац, Лопес (Арнаис, 64), Кардона (Гальего, 64)Предупреждения: Ойер, 25. Мерино, 67. Гальего, 72. Иньиго Перес, 87
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