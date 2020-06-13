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    «Сельта» потерпела поражение от «Вильярреала»

    «Сельта» — «Вильярреал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Сельта» потерпела поражение от «Вильярреала» в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Балаидос», завершилась со счетом 0:1.

    С первых минут «желтая субмарина» завладела инициативой, но долгое время не могла ей воспользоваться. Лишь на первой компенсированной минуте второго тайма гости провели результативную атаку, когда мяч в чужие ворота отправил Ману Тригерос.

    Российский нападающий хозяев Федор Смолов вышел на замену на 81-й минуте, сменив Санти Мину.

    Примера. 28-й тур
    «Сельта» — «Вильярреал» — 0:1 (0:0)
    Гол: Тригерос, 90+1«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо (Суарес, 84), Оласа, Мурильо, Рафинья (Систо, 59), Шейх (Айду, 46), Брадарич, Аспас, Мина (Смолов, 81), Эрнандес (Окай Йокушлу, 46)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Бакка, 58), Иборра (Тригерос, 67), Мойсес Гомес (Морланес, 81), Замбо, Пако Алькасер (Онтиверос, 81), Х.Морено (Чиквуэзе, 58)Предупреждения: Иборра, 37. Шейх, 40

    В турнирной таблице Примеры «Сельта» занимает 17-е место (26 очков), а «Вильярреал» — восьмое (41 очко). 0

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