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    Аджоев: В матче с ЦСКА ребятам было важно почувствовать атмосферу стадиона

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    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением о товарищеском матче с ЦСКА (3:2).

    Гурам Аджоев
    Гурам Аджоев

    «Подготовка к возобновлению чемпионата идет по плану. К сожалению, несколько игроков получили незначительные повреждения на тренировках.

    Сегодня сыграли товарищеский матч с ЦСКА, ребятам было важно почувствовать атмосферу стадиона.

    Для футболистов это очень важно, даже игра на пустом стадионе не сравнится с матчем на тренировочном поле на сборе», — цитирует Аджоева «РИА Новости».

    Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата ЦСКА 20 июня на своем поле сыграет против «Зенита», а «Арсенал» в тот же день встретится на выезде со «Спартаком». 0

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