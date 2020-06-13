Аджоев: В матче с ЦСКА ребятам было важно почувствовать атмосферу стадиона

Президент «Арсенала»поделился мнением о товарищеском матче с ЦСКА (3:2).

«Подготовка к возобновлению чемпионата идет по плану. К сожалению, несколько игроков получили незначительные повреждения на тренировках.

Сегодня сыграли товарищеский матч с ЦСКА, ребятам было важно почувствовать атмосферу стадиона.

Для футболистов это очень важно, даже игра на пустом стадионе не сравнится с матчем на тренировочном поле на сборе», — цитирует Аджоева «РИА Новости».

Напомним, что в первом матче после возобновления чемпионата ЦСКА 20 июня на своем поле сыграет против «Зенита», а «Арсенал» в тот же день встретится на выезде со «Спартаком». 0