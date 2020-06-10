Сезон в третьем и четвертом дивизионе Англии официально завершен досрочно

Английские чемпионаты в Лиге 1 и Лиге 2 не будут доиграны, сообщает Twitter организации. Это стало известно после официального голосования клубов во вторник, 9 июня.

В третьем и четвертом дивизионе английского футбола турнирные таблицы будут определяться по среднему количеству набранных очков за игру. Повышение, понижение в классе и плей-офф остаются в силе.

После этого решения стало ясно, что «Ковентри Сити» и «Ротерхэм» получили прямые путевки в Чемпионшип, а «Уикомб», «Оксфорд», «Портсмут» и «Флитвуд» еще предстоят матчи плей-офф. Три неудачника — «Транмер», «Саутенд Юнайтед» и «Болтон» следующий сезон 2020/21 начнут в Лиге 2.

«Суиндон» — чемпион Лиги 2, также повысятся в классе «Крю» и «Плимут». Но текущие дисциплинарные вопросы означают, что еще не ясно, кто понизится из Лиги 2 и попадет в Национальную лигу. «Стивенэйдж» — на дне турнирной таблицы, но он все еще может быть оставлен в Лиге 2 после того, как клубу «Маклсфилд Таун» 1 июня было вручено новое обвинение.

Финал плей-офф Лиги 2 состоится на «Уэмбли» 29 июня. Даты плей-офф Лиги 1 еще не подтверждены. 0