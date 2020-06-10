Названы даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

составил план завершения сезона-2019/20 в Лиге чемпионов, сообщает AS.

Названа даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

По данным источника, 8 и 9 августа должны состояться ответные игры в рамках 1/8 финала. 12 августа команды отправятся в Португалию, где проведут мини-турнир.

Восемь лучших сыграют плей-офф в формате одной встречи. Ожидается, что схожий регламент будет утвержден и для Лиги Европы, но решение по второму еврокубку пока в стадии обсуждения.

Напомним, что путевки в четвертьфинал уже завоевали «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».

При этом еще четыре участника четвертьфиналов пока не определены, так как необходимо провести четыре ответных матча 1/8 финала: «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» — «Бавария» (0:3), «Лион» — «Ювентус» (1:0), «Наполи» — «Барселона» (1:1). 0