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    Названы даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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    УЕФА составил план завершения сезона-2019/20 в Лиге чемпионов, сообщает AS.

    Названа даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
    Названа даты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    По данным источника, 8 и 9 августа должны состояться ответные игры в рамках 1/8 финала. 12 августа команды отправятся в Португалию, где проведут мини-турнир.

    Восемь лучших сыграют плей-офф в формате одной встречи. Ожидается, что схожий регламент будет утвержден и для Лиги Европы, но решение по второму еврокубку пока в стадии обсуждения.

    Напомним, что путевки в четвертьфинал уже завоевали «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».

    При этом еще четыре участника четвертьфиналов пока не определены, так как необходимо провести четыре ответных матча 1/8 финала: «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» — «Бавария» (0:3), «Лион» — «Ювентус» (1:0), «Наполи» — «Барселона» (1:1). 0

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