Мэр Мадрида поддержал проведение в городе финала ЛЧ

Мэр Мадридасделал заявление, в котором подчеркнул, что город готов провести финал Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Ранее появилась информация, что решающая игра ЛЧ, которая должна была пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди претендентов назывались города Германии и Лиссабон.

«Я знаю, что в этом отношении есть шаги. И от имени городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Это стало бы хорошей новостью.

У нас есть адекватные условия безопасности, у нас есть инфраструктура и общественные службы, которые позволяют все организовать.

Это стало было сигналом для мира, что Мадрид, несмотря на пережитую драму. не сдается и возвращается», — цитирует мэра Marca.

Мадрид принимал финал Лиги чемпионов в 2019 году. 0