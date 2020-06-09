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    Мэр Мадрида поддержал проведение в городе финала ЛЧ

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    Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда сделал заявление, в котором подчеркнул, что город готов провести финал Лиги чемпионов сезона 2019/20.

    Трофей Лиги чемпионов
    Трофей Лиги чемпионов

    Ранее появилась информация, что решающая игра ЛЧ, которая должна была пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди претендентов назывались города Германии и Лиссабон.

    «Я знаю, что в этом отношении есть шаги. И от имени городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Это стало бы хорошей новостью.

    У нас есть адекватные условия безопасности, у нас есть инфраструктура и общественные службы, которые позволяют все организовать.

    Это стало было сигналом для мира, что Мадрид, несмотря на пережитую драму. не сдается и возвращается», — цитирует мэра Marca.

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