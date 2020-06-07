СМИ: Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

Португальский Лиссабон выиграл право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает Bild

Изначально финал турнира должен был пройти в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса и последующей приостановки сезона планы УЕФА изменились.

Было принято решение, что все матчи ЛЧ, начиная с 1/4 финала, будут сыграны в одной стране. Турция для этих целей не подходит из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Предполагается, что финал ЛЧ пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш».

Что касается формата турнира, то ранее в СМИ появлялись слухи о том, что на стадиях 1/4 финала и 1/2 финала могут быть не два матча, а один.

Существует вариант, при котором четвертьфиналы будут сыграны как обычно, а дальше последует финал четырех, по аналогии с баскетбольной Суперлигой. 0