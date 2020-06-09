«Реал» отказался от трансфера хавбека «Аякса»

не будет покупать полузащитника амстердамскогов летнее трансферное окно, передает Marca.

По сведениям издания, мадридская команда не имеет финансовых средств на покупку игрока. Об этом «Королевский клуб» уже сообщил представителя хавбека.

Напомним, в январе руководство «Реала» достигло соглашения с представителями Ван Де Бека о переходе футболиста в мадридский клуб предстоящим летом. Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса ситуация с доходами клуба изменилась.

Отмечается, что теперь главным претендентом на хавбека является «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за него 40 миллионов евро. 0