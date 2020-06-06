Официально: В Серии А можно будет проводить пять замен

Клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве, чтобы избежать затягивания времени.
Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Обратные замены запрещены.
Сезон в Италии возобновится полуфинальными матчами национального кубка 12 и 13 июня. Первыми после трехмесячного перерыва на поле выйдут «Ювентус» и «Милан», на следующий день путевку в финал оспорят «Наполи» и «Интер».
Розыгрыш чемпионата Италии возобновится 20 июня. Серия А ушла на вынужденную паузу в начале марта. 0