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    Официально: В Серии А можно будет проводить пять замен

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    Федерация футбола Италии (FIGC) сообщила, что команды Серии А смогут проводить по пять замен за матч до конца сезона.

    Серия А
    Серия А

    Клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве, чтобы избежать затягивания времени.

    Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Обратные замены запрещены.

    Сезон в Италии возобновится полуфинальными матчами национального кубка 12 и 13 июня. Первыми после трехмесячного перерыва на поле выйдут «Ювентус» и «Милан», на следующий день путевку в финал оспорят «Наполи» и «Интер».

    Розыгрыш чемпионата Италии возобновится 20 июня. Серия А ушла на вынужденную паузу в начале марта. 0

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