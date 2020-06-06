Тренер «Брешии» назвал причины расставания с Балотелли

Главный тренерзаявил, что нападающийразочаровал его.

«В жизни важны факты, а не слова. Нас определяют поступки, а не высказывания. Здесь истина в том, что команда последовала по одному пути, а Марио — по-другому. Я предполагал, что он способен показать очень многое, играя в городе, в котором родился. Но Марио мог сделать гораздо больше. Это и есть факты. Естественно, сейчас присутствует разочарование. Я потратил на него много сил и времени», — сказал Лопес.

«Он тренировался один, потому что его партнеры по команде решили пойти по другому пути. Каждый мог сделать выбор, и это было справедливо, но команда пошла по одному пути, а он — по-другому. Балотелли даже не появлялся в Zoom во время карантина. Несмотря на то, что он говорит о своей хорошей физической форме, он не на том уровне, что остальные игроки», — добавил тренер.

Напомним, ранее появилась информация, что «Брешиа» решила разорвать контракт с Балотелли. 0