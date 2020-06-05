Участиев предстоящем первенстве ФНЛ остается под вопросом, сообщает «Матч ТВ».

В «Мордовии» на контракте остался только один игрок globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Как передает источник, на контракте в саранском клубе в данный момент всего один игрок — 18-летний местный полузащитник Николай Бояркин.

Директор «Мордовии» Николай Левин подтвердил эту информацию, но сказал, что не готов комментировать будущее клуба.

«Мордовия» подала на лицензирование для ФНЛ, однако у нее большие долги. В клубе ждут решения правительства региона.

В минувшем сезоне команда из Саранска заняла в ФНЛ 20-е место, но может продолжить выступление в первом дивизионе при условии получения лицензии. 0