Бога: Я учитываю вариант, при котором останусь в «Сассуоло»

Форвардзаявил, что может остаться в своей нынешней команде. Футболистом интересуются некоторые гранды Серии А.

«Я учитываю вариант, при котором останусь в "Сассуоло". Мы обсудим все вместе с руководством клуба, а дальше примем решение. Видел, что мое имя связывали с топ-клубами, это мне льстит. Когда я слышу о "Роме", "Наполи", "Милане", "Интере" и "Ювентусе", мне очень приятно. Тем не менее, в данный момент я хочу сосредоточиться на концовке сезона и провести ее как можно лучше. Что будет потом — увидим», — заявил Бога в интервью Football Italia.

У Жереми Бога 8 голов и 4 ассиста в 25 играх нынешнего сезона в составе «Сассуоло». Сейчас его оценивают в 16 млн евро. 0