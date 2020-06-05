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    Бога: Я учитываю вариант, при котором останусь в «Сассуоло»

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    Форвард «Сассуоло» Жереми Бога заявил, что может остаться в своей нынешней команде. Футболистом интересуются некоторые гранды Серии А.

    Жереми Бога
    Жереми Бога

    «Я учитываю вариант, при котором останусь в "Сассуоло". Мы обсудим все вместе с руководством клуба, а дальше примем решение. Видел, что мое имя связывали с топ-клубами, это мне льстит. Когда я слышу о "Роме", "Наполи", "Милане", "Интере" и "Ювентусе", мне очень приятно. Тем не менее, в данный момент я хочу сосредоточиться на концовке сезона и провести ее как можно лучше. Что будет потом — увидим», — заявил Бога в интервью Football Italia.

    У Жереми Бога 8 голов и 4 ассиста в 25 играх нынешнего сезона в составе «Сассуоло». Сейчас его оценивают в 16 млн евро. 0

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