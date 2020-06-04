«Рубин» избавится от трансферного бана до августа

Сайманов успокоил болельщиков
ФК «Рубин»
«Да, ФИФА действительно запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты еще много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе все уже будет в порядке», — цитирует Сайманова «Чемпионат».
Казанцы сейчас занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, которая в связи с отменой доигровки ФНЛ не приведет к необходимости участия в стыковых матчах. Сезон РПЛ команда возобновит матчем с «Уралом» 20 июня. 0