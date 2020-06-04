ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АПЛ вернется 17 июняОт вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛ
  • 16:57
    • «Рубин» избавится от трансферного бана до августа
  • 16:31
    • В АПЛ увеличили количество замен
  • 15:34
    • Алексей Миранчук интересен «Фиорентине»
  • 15:13
    • Матчи «Сочи» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» пройдут без зрителей
  • 14:57
    • Форвард «Атлетико» получил тюремный срок, но откупился штрафом
    Все новости спорта

    «Рубин» избавится от трансферного бана до августа

    Футбол РПЛ Футбол России ФИФА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о запрете казанского клуба на регистрацию новых игроков из-за спора со словенской «Олимпией».

    Сайманов успокоил болельщиков
    Сайманов успокоил болельщиков

    «Да, ФИФА действительно запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты еще много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе все уже будет в порядке», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

  • Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков
  • Читайте по теме

    • Казанцы сейчас занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, которая в связи с отменой доигровки ФНЛ не приведет к необходимости участия в стыковых матчах. Сезон РПЛ команда возобновит матчем с «Уралом» 20 июня. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • 01/06/2020 в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Бенфика» — «Тондела»
  • 1.69
  • Сегодня в 21:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким получится первый матч после карантина для «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Тондела». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • Экспресс дня 5 июня. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах могут сыграть результативно
  • «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джорджо Кьеллини Футбол Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок РоналдуВсе, что нужно знать о возобновлении сезона в чемпионате Италии Вчера в 16:110
  • 11:31
    • Сорокин: Я ничего не слышал о желании России принять мини-турнир ЛЧ
  • 11:13
    • Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»
  • 10:57
    • ЦСКА начал переговоры с Сорокиным, Капризов отправится в НХЛ
    Мауро Икарди Футбол Трансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»Реакция прессы на переход аргентинца в ПСЖ Вчера в 05:530
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • 2.75
    •
  • 16:48
    • Агент: Бэйл не хочет возвращаться в АПЛ
  • 16:13
    • В киевском «Динамо» опровергли слухи о приглашении Семина
  • 15:58
    • «Саутгемптон» продлил контракт с опытным форвардом
    Лионель Месси Футбол Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов Вчера в 15:180
  • 08:47
    • Два клуба РПЛ следят за защитником «Милана»
  • 07:23
    • Главный тренер «Арсенала» общался с Аршавиным по поводу Азмуна
  • 07:07
    • ОИ в Токио могут пройти в упрощенном варианте
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.35
  • Прогноз на матч Маритиму — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бенфика — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.64
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Корона — Пяст
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Экспресс дня 5 июня
  • Завтра в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие