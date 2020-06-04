Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков

запретиларегистрацию новых игроков, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

У «Рубина» проблемы со сделкой по Уремовичу ФК «Рубин» 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Причина — споры со словенской «Олимпией».

Ранее «Олимпия» пожаловалась в ФИФА на то, что «Рубин» не желает платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича. В ходе разбирательства казанцам удалось снизить сумму неустойки более чем в 10 раз. Часть денег казанцы остались должны. В «Рубине» не нашлось этих денег.

Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 18 матчей. Контракт 23-летнего хорвата рассчитан до лета 2024 года. 0