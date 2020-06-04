Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков

У «Рубина» проблемы со сделкой по Уремовичу
ФК «Рубин»
Причина — споры со словенской «Олимпией».
Ранее «Олимпия» пожаловалась в ФИФА на то, что «Рубин» не желает платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича. В ходе разбирательства казанцам удалось снизить сумму неустойки более чем в 10 раз. Часть денег казанцы остались должны. В «Рубине» не нашлось этих денег.
Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 18 матчей. Контракт 23-летнего хорвата рассчитан до лета 2024 года. 0