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    Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков

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    Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Рубину» регистрацию новых игроков, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

    У «Рубина» проблемы со сделкой по Уремовичу
    У «Рубина» проблемы со сделкой по Уремовичу

    Причина — споры со словенской «Олимпией».

    Ранее «Олимпия» пожаловалась в ФИФА на то, что «Рубин» не желает платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича. В ходе разбирательства казанцам удалось снизить сумму неустойки более чем в 10 раз. Часть денег казанцы остались должны. В «Рубине» не нашлось этих денег.

    Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 18 матчей. Контракт 23-летнего хорвата рассчитан до лета 2024 года. 0

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