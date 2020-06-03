Месси не тренировался в общей группе «Барселоны»

Нападающийне участвовал в общекомандной работе на тренировке «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo

Аргентинец не работал в группе, а выполнял специфические индивидуальные упражнения. Отмечается, что это не связано с какой-либо серьезной травмой, физическое состояние форварда в порядке.

Факторов, которые могли бы помешать Месси играть за «Барселону» сразу после возобновления сезона Ла Лиги, сейчас нет. Подобную работу в индивидуальном порядке он выполнял и раньше, таков его план тренировок.

По информации AS, аргентинец опасается рецидива травмы голени, которую он получил на своей первой тренировке с «Барселоной» после летнего перерыва. Тогда Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы.

Сегодняшнее занятие стало для «Барселоны» лишь третьим, которое прошло в общекомандном режиме без разделения на изолированные группы.

Чемпионат Ла Лиги, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится для «блауграны» вечером 13 июня, когда состоится гостевой матч с «Мальоркой» 0