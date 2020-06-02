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    Консейсау: Игра без болельщиков — это хороший салат без заправки

    Футбол Португалия ПортуКоронавирус в спорте
    Главный тренер «Порту» Серджиу Консейсау поделился мнением о том, как выглядят футбольные матчи без болельщиков.

    Серджиу Консейсау
    Серджиу Консейсау

    «Игра без болельщиков — это совершенно другое. Это похоже на попытку сделать хороший салат без заправки, но есть салат без масла, уксуса и соли — это не то же самое.

    Нам нужно выходить на поле с тем же рвением, как если бы мы играли перед переполненными трибунами при поддержке болельщиков. Все будет совершенно по-другому. Думаю, будет отсутствовать стимул, который дает игроку поддержку. Даже свиста не будет!

    Это совсем другое. Но нам нужно придерживаться рекомендаций с учетом сложившейся ситуации. Что есть, то есть», — цитирует Консейсау Goal. 0

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