Консейсау: Игра без болельщиков — это хороший салат без заправки

Главный тренерподелился мнением о том, как выглядят футбольные матчи без болельщиков.

«Игра без болельщиков — это совершенно другое. Это похоже на попытку сделать хороший салат без заправки, но есть салат без масла, уксуса и соли — это не то же самое.

Нам нужно выходить на поле с тем же рвением, как если бы мы играли перед переполненными трибунами при поддержке болельщиков. Все будет совершенно по-другому. Думаю, будет отсутствовать стимул, который дает игроку поддержку. Даже свиста не будет!

Это совсем другое. Но нам нужно придерживаться рекомендаций с учетом сложившейся ситуации. Что есть, то есть», — цитирует Консейсау Goal. 0