Испанские клубы начнут полноценные тренировки с 1 июня

Пресс-служба Ла Лиги сообщила о том, что клубам разрешено проводить полноценные групповые тренировки. Их клубы Примеры начнут с 1 июня.

«Начало командных тренировок является еще одним шагом в строгом протоколе, составленном Ла Лигой в координации с Высшим спортивным советом (CSD), который состоял из четырех разных этапов. Первый из них начался в начале мая, когда во всех клубах Ла Лиги и Сегунды были проведены медицинские тесты и возобновились индивидуальные занятия. Спустя несколько недель, 18 мая, начались тренировки в небольших группах до десяти игроков, которые вскоре были расширены до 14. Четвертый этап, который начинается в следующий понедельник, является последним шагом в этом протоколе, который приведет к возобновлению турнира 11 июня», — говорится в официальном сообщении лиги.

Напомним, что Примера должна доиграть еще 11 туров. 0