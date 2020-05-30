СМИ: Сезон Серии А планируют доигрывать в ежедневном формате

Оставшиеся матчи нынешнего сезона чемпионата Италии, который возобновится в июне, планируется проводить в ежедневном формате, сообщает Corriere dello Sport .

Матчи Серии А будут проходить ежедневно в вечернее время. В понедельник и пятницу планируется проводить по одному матчу, со вторника по четверг — по два, а в выходные дни — по три.

Отмечается, что Ассоциация футболистов Италии (AIC) рекомендовала руководству Серии А проводить матчи в первой половине дня из-за грядущей жары в июне и июле.

Напомним, текущий сезон чемпионата Италии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что сезон возобновится 20 июня. 0