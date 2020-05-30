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    В Минспорта Франции рассказали, когда могут пустить болельщиков на трибуны

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    По словам министра спорта Франции Роксаны Марасиняну, на стадионы болельщиков могут пустить уже в конце июля. При этом их будут пускать небольшими группами.

    Фанатская трибуна ПСЖ
    Фанатская трибуна ПСЖ

    «Мое желание заключается в том, чтобы допустить фанатов на стадионы, пусть и в ограниченном количестве. Почему бы не сделать это с конца июля, если будет возможность? Когда я вижу футбольные матчи и пустые трибуны, мне хочется, чтобы трибуны заполнило хоть какое-то количество зрителей. Есть федерации и лиги, которые принимают решения, а моя работа состоит в том, чтобы обеспечить выполнение этих решений, чтобы все могли готовиться к будущим соревнованиям», — приводит слова министра L'Equipe.

    Напомним, что чемпионат Франции завершили досрочно. Чемпионом признали ПСЖ. 0

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