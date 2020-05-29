Чемпионат Швеции стартует в середине июня без зрителей
globallookpress.com
«Мы все с нетерпением ждали возобновления футбольного сезона, но в этом году все будет иначе, мы не сможем поддерживать любимые команды на стадионе.
Я призывают болельщиков не собираться большими группами. Если в ресторане или клубе будет зафиксировано большое скопление людей, заведение может быть оштрафовано или даже закрыто», — заявил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.
Напомним, что старт чемпионата Швеции по футболу был намечен на начало апреля, но из-за пандемии коронавируса был отложен. 0