ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?
  • 10:48
    • «Милан» заинтересован в покупке форварда «Зенита»
  • 10:31
    • Бой Поветкина и Уайта может состояться в августе
  • 07:01
    • Голкипер ПСЖ попал в ДТП
  • 23:59
    • «Штутгарт» вырвал волевую победу у «Гамбурга»
  • 20:51
    • СМИ: Футбол в Италии вернется 13 июня
    Все новости спорта

    Чемпионат Швеции стартует в середине июня без зрителей

    Футбол Коронавирус в спорте Мальмё
    Чемпионат Швеции по футболу начнется с 14 июня. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Отмечается, что игры будут проходить без зрителей.

    Чемпионат Швеции стартует в середине июня без зрителей
    Чемпионат Швеции стартует в середине июня без зрителей

    «Мы все с нетерпением ждали возобновления футбольного сезона, но в этом году все будет иначе, мы не сможем поддерживать любимые команды на стадионе.

    Я призывают болельщиков не собираться большими группами. Если в ресторане или клубе будет зафиксировано большое скопление людей, заведение может быть оштрафовано или даже закрыто», — заявил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

    Напомним, что старт чемпионата Швеции по футболу был намечен на начало апреля, но из-за пандемии коронавируса был отложен. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавируса
  • 27/05/2020 в 23:31
    •
  • Прогноз
  • «Фрайбург» — «Байер»
  • 2.20
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Байер» свою безвыигрышную серию выездов в Фрайбург?
  • «Фрайбург» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Поднимется ли «Дармштадт» к лидерам?
  • «Дармштадт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Проведет ли «Бавария» очередной уверенный матч дома?
  • «Бавария» — «Фортуна». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-мВ 2005-м году «Шальке» здорово выглядел в Лиге чемпионов, но закончил группу не очень удачно 27/05/2020 в 18:030
  • 11:20
    • ЛЧ может быть доиграна в формате «Финала четырех» в Германии
  • 08:58
    • Белоус: Этот розыгрыш РПЛ стоит завершить при пустых трибунах
  • 11:05
    • Чемпионат Швеции стартует в середине июня без зрителей
    Вадим Евсеев Футбол Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 27/05/2020 в 03:050
  • Экспресс дня

  • «Бавария» станет еще ближе к «Серебряной салатнице»
  • 3.02
    •
  • 09:14
    • Хиддинк оценил тренерские перспективы Анюкова
  • 08:42
    • Форвард «Арсенала» отказался от перехода в «Интер»
  • 08:24
    • Норвежский клуб уволил игрока за кражу клубных денег
    Оливер Гласнер Футбол Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»«Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице 27/05/2020 в 16:110
  • 08:03
    • Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией»
  • 07:48
    • Экс-голкипер «Барселоны» возглавил клуб из четвертой лиги Испании
  • 07:32
    • В Венгрии разрешили проводить матчи со зрителями
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шленск — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дармштадт — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Городея — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Флора — Калев
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Арминия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шальке — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Герта — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие