Семин: Матчи со зрителями будут проходить с большей мотивацией

Главный тренер «Локомотива»поделился мнением о совместном решении Роспотребнадзора и Российского футбольного союза проводить матчи чемпионата России со зрителями.

Ранее РФС согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления прерванного розыгрыша РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10 процентов мест.

«Статистика заболеваний контролируется. Органы, которые приняли такое решение, знают лучше, чем мы.

Играть с болельщиками гораздо интереснее, матчи будут проходить с большей мотивацией. Поэтому я только поддерживаю такие шаги.

Схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет», — сказал Сёмин «Чемпионату».

В настоящее время сезон РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса, рестарт чемпионата намечен на 21 июня. 0