СМИ: Футбол в Италии вернется 13 июня

Министр спорта Италиидал согласие на возобновление матчей серии А, сообщает

Ответные полуфинальные матчи Кубка Италии пройдут 13 июня, а с 20 июня возобновятся матчи Серии А.

Первые матчи 1/2 финала Кубка Италии прошли в феврале: «Наполи» победил «Интер» на выезде со счетом 1:0, а «Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом» 1:1.

Если один из футболистов или членов клуба покажет положительный результат на коронавирус, вся команда должна оставаться на карантине в течение 14 дней на тренировочной базе.

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта. В сезоне осталось провести 12 туров. 0