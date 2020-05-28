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    СМИ: Футбол в Италии вернется 13 июня

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    Министр спорта Италии Винченцо Спадафора дал согласие на возобновление матчей серии А, сообщает Football Italia.

    Ответные полуфинальные матчи Кубка Италии пройдут 13 июня, а с 20 июня возобновятся матчи Серии А.

    Первые матчи 1/2 финала Кубка Италии прошли в феврале: «Наполи» победил «Интер» на выезде со счетом 1:0, а «Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом» 1:1.

    Если один из футболистов или членов клуба покажет положительный результат на коронавирус, вся команда должна оставаться на карантине в течение 14 дней на тренировочной базе.

    Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 9 марта. В сезоне осталось провести 12 туров. 0

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